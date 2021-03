Söder in der MPK: Impfungen beschleunigen, Hausärzte einbinden

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben am Mittwoch ihre Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise begonnen. Dabei soll besprochen werden, wie es nach dem Ende des zunächst bis zum 7. März befristeten Lockdowns bei der Pandemie-Eindämmung weitergeht und welche Perspektiven für Lockerungen der Corona-Maßnahmen es gibt.

Das ist nicht zuletzt abhängig von den Möglichkeiten, künftig regelmäßig Corona-Schnell- und Selbsttests zu nutzen. Kanzlerin Merkel sagte am Dienstag vor den Abgeordneten ihrer Fraktion eine breite Teststrategie für April, Mai und Juni voraus.

Merkel hob zu Beginn der Verhandlungen die besondere Bedeutung der Beratungen hervor. Es sei ein „wichtiger Tag“, sagte sie nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa aus Teilnehmerkreisen zu Beginn der Online-Beratungen. Sie wurde mit den Worten zitiert: „Wir können den Übergang in eine neue Phase gehen.“

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gingen mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten in die Verhandlungen, hieß es am Nachmittag. Länder wie etwa Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen hätten Druck gemacht, großzügiger zu öffnen, als in der Beschlussentwurfsvorlage vorgesehen. Einheitlich beurteilten die Länderregierungschef aber das Signal, das mit der Öffnungsstrategie gegeben werde: Es solle einen Perspektivwechsel geben.

Die entscheidende Frage dabei sei, wie hoch die Testkapazität aussehe. Die meisten Ministerpräsidenten pochten nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) darauf, dass mehr getestet werden müsse – und dass der Bund die Tests organisieren solle. Allerdings habe es gleichzeitig Warnungen gegeben, dass es keine Testpflicht geben könne. Die sei juristisch angreifbar.

Söder: Das Motto müsse sein: „All you can vaccinate“

Gesundheitsminister Jens Spahn sollte in der MPK darlegen, wie viele Schnelltests derzeit vorhanden seien und in den nächsten Wochen produziert werden würden. Merkel hatte am Dienstag in der Unionsfraktionssitzung gesagt, noch reichten die Kapazitäten bei Weitem nicht aus. Vor allem Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sowie Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz hätten in der Vorbesprechung vor weiteren Zumutungen für die Bürgerinnen und Bürger, die Kommunen und die Wirtschaft gewarnt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte in den Beratungen eine Beschleunigung der Impfungen auch unter Einbeziehung von Ärzten in der Fläche gefordert. Das Motto müsse sein: „All you can vaccinate“, sagte Söder nach dpa-Informationen in der Schalte. Man müsse aus der starren „Impfbürokratie“ in mehr Flexibilität kommen.

Deshalb müsse man so schnell wie irgend möglich alle Ärzte einbeziehen, niedergelassene Hausärzte, Betriebsärzte, Krankenhäuser und dann auch Schulärzte. Söder bezog sich dabei dem Vernehmen nach zunächst auf den Impfstoff von Astrazeneca, später müsse dies auch für andere Impfstoffe gelten.

Spahn rechnet mit Astrazeneca-Empfehlung auch für Ältere

Gesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass der Corona-Impfstoff von Astrazeneca künftig auch an ältere Menschen in Deutschland verabreicht werden kann. Es werde mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hinauslaufen, dass die Zulassung des Impfstoffes für über 65-Jährige komme, sagte Spahn nach Teilnehmerangaben bei den Corona-Beratungen. Dies sei Daten zu verdanken, die man aus Schottland und England habe. Die Ständige Impfkommission (Stiko) befinde sich dazu in der finalen Entscheidungsfindung.

Die Frage der Öffnungen

Aus einem aktualisierten Beschlussentwurf von Mittwochmorgen für die Gespräche der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin geht hervor, dass auch Lockerungen für Regionen im Gespräch sind, in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten wird. In dem Fall könnte es dann beispielsweise eingeschränkte Öffnungen insbesondere des Einzelhandels mit konkreten Einkaufsterminen geben.

Neben solchen Terminshopping-Angeboten könnten dann unter anderem auch Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten „für Besucher mit vorheriger Terminbuchung“ geöffnet werden. Bislang waren nach einem früheren Entwurf Öffnungen in größerem Umfang nur für Regionen in Aussicht gestellt gewesen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt.

Der Beschlussentwurf war dem Vernehmen nach noch nicht mit allen Ländern vorabgestimmt. Was am Ende beschlossen wird, gilt als offen. Über die Details dürfte es bei den Beratungen noch viele Diskussionen geben.