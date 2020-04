Söder: Bayern zahlt Pflegekräften Bonus von 500 Euro

Anzeige

Berlin. Bayern wird 500 Euro als Bonus an alle Pflegekräfte im Land zahlen. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder am Sonntag auf Twitter mit. Angekündigt hatte Söder das bereits gegen über “Bild am Sonntag”. Auf die Frage, ob er den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) über eine Bonuszahlung für Pflegekräfte befürworte, sagte Söder: “Wir in Bayern reden nicht nur darüber – wir machen das.”

Spahn hatte sich erst am Freitag dafür ausgesprochen, Pflegekräfte wegen der hohen Belastung in der Corona-Krise entsprechend extra zu belohnen. “Ich würde gerne zusammen mit den Arbeitgebern schauen, wie wir Wege finden, denjenigen, die jetzt Großartiges leisten, jeden Tag, dafür noch mal eine besondere Anerkennung zu geben”, sagte er am Donnerstag bei “Bild Live”.

Wir werden 500 Euro als Bonus an alle Pflegekräfte zahlen. Zudem haben wir in allen Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen freies Essen und Getränke für die Beschäftigten eingerichtet. — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 5, 2020

Ein Vorstoß der bayerischen Grünen ging zuletzt in eine ähnliche Richtung. Sie hatten gefordert, Mitarbeitern im ärztlichen und pflegerischen Sektor eine steuerfreie Gefahrenzulage von bis zu 500 Euro pro Monat zu zahlen. „Für alle Menschen, die (...) jetzt ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, um das Leben anderer zu retten, fordern wir eine monatliche Gefahrenzulage von bis zu 500 Euro (drei Euro pro Stunde)“, heißt es in einem 20-Punkte-Plan zur Corona-Krise, den die Grünen im Landtag beschlossen hatten. „Applaus mag das Brot des Künstlers sein. Man kann ihn aber nicht essen und seinen Kindern keine Kleidung davon kaufen“, sagte Fraktionschefin Katharina Schulze in München.

Bayern bezuschusst Verpflegung für Mitarbeiter in Krankenhäusern und Kliniken

Der Freistaat bezuschusst zudem seit dem 1. April die Verpflegungskosten für alle Mitarbeiter in allen bayerischen Krankenhäusern, Universitäts- und Reha-Kliniken sowie Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen. „Um die Unterstützung ab dem 1. April 2020 möglichst unbürokratisch sicherzustellen, können betroffene Einrichtungen Anträge beim Landesamt für Finanzen einreichen. Die Finanzierung erfolgt aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Mittwoch in München. Pro Mitarbeiter und Tag zahlt der Freistaat bis auf Weiteres eine Erstattungspauschale von 6,50 Euro.

Die Co-Finanzierung hatte das Kabinett als Zeichen der Anerkennung für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bereits am 24. März beschlossen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Krankenhäusern leisten täglich großartige Arbeit. Sie sind die, die Erkrankte versorgen, die Hoffnung hochhalten und sich bei ihrer Arbeit selbst der Gefahr einer Ansteckung aussetzen“, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU).

