Söder: Bayern ab kommender Woche mit Maskenpflicht

München. Ministerpräsident Markus Söder sieht Bayern aktuell "vor dem Schlimmsten bewahrt.” Mit der Öffnung der Geschäfte und gegebenenfalls der Teilöffnung von Schulen in der kommenden Woche kündigt Söder eine gleichzeitige Einführung einer sogenannte Maskenpflicht ein. Dabei reiche es laut dem bayrischen Ministerpräsidenten, seinen Mund und Nase zu bedecken. Verpflichtend sei dies für den öffentlichen Nahverkehr und für Einkäufe in Geschäften. Das gab Söder in seiner zweiten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie in München bekannt.

Außerdem wolle der Freistaat Bayern erneut schwer erkrankte Covid-19-Patienten aus Frankreich und Italien aufnehmen. “Wir werden für weitere 20 Betten die Möglichkeit schaffen zu helfen”, sagte der CSU-Chef. Der Freistaat hatte in den vergangenen Wochen bereits Franzosen und Italiener zur medizinischen Betreuung nach Bayern geholt.

In Bayern stehen in den Kliniken derzeit noch viele Intensivkapazitäten für Covid-19-Patienten zur Verfügung.

Keine Kita-Gebühren in den kommenden drei Monaten

Eltern in Bayern sollen zumindest für die kommenden drei Monate keine Kindergarten- oder Kita-Gebühren bezahlen müssen, solange diese wegen der Corona-Krise geschlossen sind. Das kündigte Söder in seiner Erklärung im Landtag an.

