So wollen die Bundesländer die Lockdown-Beschlüsse umsetzen

Berlin. Nach den Bund-Länder-Beschlüssen zum harten Lockdown berät der Berliner Senat noch am Sonntag über deren Umsetzung in der Stadt. Das kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Vormittag an.

Nach Angaben der Senatskanzlei soll die Beratung gegen 15.00 Uhr beginnen und voraussichtlich zwei oder drei Stunden dauern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Senatskreisen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Berlin die Maßnahmen praktisch eins zu eins umsetzt.

Schulen und Kitas sollen in Berlin mit dem Einzelhandel ab Mittwoch geschlossen werden. Bei der Beratung werde es auch darum gehen, wie die Schließung von Schulen und Kitas organisiert werde, sagte Müller. Geplant sei eine Notbetreuung für Kinder, die nicht zu Hause betreut werden könnten.

Brandenburg schließt Schulen für Präsenzunterricht

Wegen der weiter hohen Zahl der Corona-Ansteckungen wird ab Mittwoch auch in Brandenburg das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren.

In Brandenburg werden die Schulen ab Mittwoch für den Präsenzunterricht größtenteils geschlossen. Ausgenommen bleiben Abschlussklassen und Förderschulen. Die Regelung gelte auch nach den Weihnachtsferien bis zum 10. Januar.

Saarland: Ausgangsbeschränkungen “ultima ratio”

Das Saarland setzt die Beschlüsse zum härteren Lockdown von Bund und Ländern weitgehend um. Demnach sollen ab Mittwoch bis zum 10. Januar nur noch Geschäfte für den täglichen Bedarf wie etwa Supermärkte oder Apotheken geöffnet bleiben dürfen.

Weiter gelten werde die Kontaktbeschränkung, dass maximal fünf Personen aus zwei Hausständen zusammenkommen dürfen. Die Regelung werde bis 10. Januar verlängert.

Merkel verkündet härteren Lockdown

Die Präsenzpflicht an den Schulen werde bis 10. Januar ausgesetzt, sagte Hans. Es werde aber eine Betreuung in Schulen für Kinder eingerichtet, die nicht zuhause betreut werden könnten.

Ausgangsbeschränkungen blieben nur eine “ultima ratio”, sagte Hans. Noch seien die Zahlen im Land nicht so hoch, dass dies nötig werde.

Thüringen zieht geplanten Lockdown vor

Thüringen zieht den Lockdown zur Eindämmung der hohen Corona-Infektionszahlen auf den 16. Dezember vor. Das teilte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Sonntag mit. Auch Thüringen setzt damit die gemeinsamen Beschlüsse um. Eigentlich waren drastische Einschränkungen mit der Schließung großer Teile des Handels in Thüringen erst für den 19. Dezember vorgesehen.

Thüringen lässt trotz des Lockdowns ab Mittwoch Gottesdienste in der Weihnachtszeit weiterhin zu - allerdings mit Auflagen. Es gebe strenge Einschränkungen, die in Verantwortung der Kirchen umgesetzt werden sollen, so der Regierungschef. Gesang sei bei Gottesdiensten nicht möglich, zudem müssten Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden und ausreichend Abstand der Besucher gewährleistet sein.

Laschet: keine Alternative zum harten Lockdown

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht keine Alternative zum beschlossenen harten Lockdown ab Mittwoch, um eine “nationale Gesundheitsnotlage” wegen der Corona-Pandemie zu verhindern. Angesichts steigender Zahlen bei Infektionen und Intensivpatienten hätten die Regierungschefs von Bund und Ländern schnell, umfassend und konsequent handeln müssen, sagte Laschet am Sonntag nach den Beratungen. Es brauche nun für einige Wochen einen kompletten “Stillstand”.

Nach dem Beschluss von Bund und Ländern soll von Mittwoch an bis zum 10. Januar bundesweit der Einzelhandel bis auf Ausnahmen für Waren des täglichen Bedarfs schließen. Auch Schulen und Kitas in NRW blieben bis auf “eine Art Betreuungsgarantie” faktisch geschlossen, sagte der Ministerpräsident.

Bis zum 10. Januar dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, über die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember können vier weitere Personen aus dem engen Familienkreis dazukommen. Das gilt nicht für Silvester. Weihnachten und Silvester dürften nicht zu “Superspreader-Events” werden, sagte Laschet.

Bayern verkündet Ausgangssperren

Bayern werde die von Bund und Länder beschlossenen Maßnahmen “maximal umsetzen”, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

In ganz Bayern gilt künftig eine nächtliche Ausgangssperre, die der Eindämmung des Coronavirus dienen soll. Bislang habe man eine Ausgangssperre von 21.00 bis 5.00 Uhr in Hotspots mit einer Inzidenz von über 200 umgesetzt - da der Freistaat nun aber insgesamt über diesem Wert liege, werde man das jetzt “für ganz Bayern machen”, sagte Söder. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist dann nur noch aus ganz wenigen triftigen Gründen erlaubt.

Auch werden von Mittwoch (16. Dezember) an alle Schulen und Kitas im Land geschlossen. Das kündigte Söder als “klare Regelung” an. Es werde dann Distanzunterricht und zudem Notbetreuungs-Möglichkeiten geben, und Eltern sollten bezahlten Urlaub nehmen können.

Mecklenburg-Vorpommern: Präsenzunterricht theoretisch möglich

An den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns kann Präsenzunterricht in den Jahrgangsstufen bis zur 6. Klasse im verschärften Corona-Lockdown weiterhin grundsätzlich möglich sein.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Sonntag in Schwerin aber, dass sie empfehle, Kinder, wo dies möglich sei, zu Hause zu lassen. Die Präsenzpflicht könne auch nach den Weihnachtsferien zunächst ausgesetzt werden und es könne stattdessen von zu Hause aus gelernt werden.

Kitas sollen demnach ebenfalls grundsätzlich offen bleiben. Auch hier sprach sich Schwesig dafür aus, dass Eltern ihre Kinder, sofern möglich, zu Hause lassen sollen.

Von Montag an sind in weiten Teilen des Bundeslandes bereits verschärfte Maßnahmen für Schüler ab der 7. Klasse geplant. Diese sollen dann per Internet unterrichtet werden. Diese Maßnahmen sind zunächst bis zum 10. Januar vorgesehen.

Kretschmann kündigt Lockdown an

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat um Verständnis für den harten Lockdown schon ab Mittwoch geworben. “Es bleibt uns leider nichts anderes übrig, als nun schnell in den harten Lockdown zu gehen”, sagte der Grünen-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Der Grünen-Politiker appellierte an die Menschen im Südwesten: “Bitte halten Sie sich alle an die Maßnahmen und beschränken Sie Ihre Kontakte so weit es geht.”

Weil: Schulen sollen spürbar leerer werden

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die Bürger um Verständnis für den erneuten Corona-Lockdown gebeten. “Nur wenn wir uns alle an die neuen Regeln halten, können wir die Infektionszahlen wieder senken”, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Hannover mit Blick auf die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern.

Weil rief dazu auf, auf Last-Minute-Weihnachtseinkäufe in den Geschäften zu verzichten, auch wenn diese erst am Mittwoch schließen. Eltern von Schulkindern legte der Ministerpräsident nahe, von der Möglichkeit, die Kinder von Montag (14. Dezember) an zu Hause zu behalten, Gebrauch zu machen. “Die Schulen sollen in der nächsten Woche spürbar leerer werden”, sagte Weil.

Hamburg hebt Schulpflicht ab Mittwoch auf

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Aussetzung der Schulpflicht ab Mittwoch angekündigt. Die Schulen und Kitas blieben aber bis zu den Weihnachtsferien geöffnet, sagte Tschentscher am Sonntag.

Der Hamburger Senat werde im Laufe des Tages einen entsprechenden Beschluss fassen. “Die Lage ist ernst”, sagte Tschentscher mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen.

Rheinland-Pfalz: Bis zum 15. Januar Fernunterricht

Das öffentliche Leben wird auch in Rheinland-Pfalz angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie schon ab dem kommenden Mittwoch (16. Dezember) drastisch heruntergefahren. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss schließen.

Diese und weitere Maßnahmen kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz am Sonntag nach einer Schalte mit den anderen Länderregierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an. Die Regelungen sollen bis 10. Januar gelten.

Die Präsenzpflicht wird an den Schulen in Rheinland-Pfalz von Mittwoch an ausgesetzt. Für die Schüler, die bis zum Ferienbeginn am Freitag nicht zuhause betreut werden könnten, blieben die Schulen aber offen. Nach den Ferien werde es vom 4. Januar bis 15. Januar Fernunterricht geben.

Für Weihnachten sollen die strengen Regeln für private Kontakte - maximal fünf Personen aus höchstens zwei Hausständen - etwas gelockert werden. Vom 24. bis zum 26. Dezember sind neben dem eigenen Hausstand vier weitere Menschen aus dem engsten Familienkreis zulässig, auch aus mehr als zwei Hausständen. Die Rechtsverordnung für Rheinland-Pfalz werde am Montag auf den Weg gebracht, erklärte die Ministerpräsidentin.

Dreyer verwies zudem auf das bundesweit und damit auch in Rheinland-Pfalz geltende An- und Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr sowie das Verbot des Verkaufs von Feuerwerk vor Silvester. Die Krankenhäuser müssten entlastet werden, sagte Dreyer.

Hessen trägt Auflagen weitgehend mit

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich in einer Pressekonferenz unmittelbar nach der Konferenz der Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geäußert.

Er betonte, dass die Schulen in Hessen nicht komplett geschlossen werden, sondern die Präsenzpflicht der Schüler ausgesetzt werde. Bei den Schulen wird die Lage in Hessen dadurch erleichtert, dass vom kommenden Freitag bis zum 10. Januar ohnehin Ferien sind. Die Eltern würden zwar gebeten, die Schulkinder wenn irgend möglich zu Hause zu lassen.

Ansonsten wird es den harten Lockdown mit der Schließung von Geschäften und vielen anderen Einrichtungen ab kommendem Mittwoch bis zum 10. Januar des neuen Jahres aber auch in Hessen geben.

Die jetzt schon kritische Lage in vielen Krankenhäusern sei auch der Grund dafür, dass die Lockerung der Corona-Beschränkungen nur vom 24. bis 26. Dezember gelte und es ein Verkaufsverbot von Böllern und Pyrotechnik geben werde, erklärte der Ministerpräsident.

Bei Weihnachtsfeiern dürfen nur noch der eigene Hausstand und maximal vier weitere Personen aus dem engsten Familienkreis und die Kinder zusammenkommen. Bouffier nannte Geschwister, Kinder und Eltern. Er versprach aber, es bleibe dabei, dass in Hessen die Wohnung geschützt bleibe und die Feiern nicht etwa mit Polizei unterm Tannenbaum kontrolliert werde. Wo nötig, seien auch Hotelübernachtungen für die Teilnehmer der familiären Weihnachtsfeiern möglich.