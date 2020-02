So viel verdient Thomas Kemmerich jetzt als Ministerpräsident

Anzeige

Erfurt. Der neue Ministerpräsident von Thüringen ist extrem umstritten und kann vorerst keine Minister benennen - trotzdem stehen Thomas Kemmerich (FDP) bereits vom ersten Tag an die Bezüge eines Regierungschefs in Thüringen zu.

Wie bei allen 16 Ministerpräsidenten orientieren sich die Amtsbezüge an der jeweils höchsten Besoldungsgruppe für Beamte im jeweiligen Bundesland. In Fall von Thüringen ist das die Besoldungsgruppe "B10". Kemmerich, wie zuvor Bodo Ramelow (Linke), erhält auf dieser Besoldungsstufe einen Zuschlag von 22 Prozent.

Konkret führt das zu einem Brutto-Grundgehalt von 16.102,46 Euro im Monat. Dazu steht dem Ministerpräsidenten in Erfurt laut Thüringer Ministergesetz eine monatliche Dienstaufwandsentschädigung von 766 Euro und ein Familienzuschlag in variabler Höhe zu. Als Landtagsabgeordneter hatte Kemmerich bereits eine Grund-Diät in Höhe von 5786,96 Euro erhalten.

Ein Monatsgehalt hat Kemmerich bereits sicher

Nach dem Ausscheiden aus dem Amt erhält ein Thüringer Ministerpräsident ebenso wie seine Minister sofort das sogenannte Übergangsgeld. Dieses wird für die selbe Anzahl an Monaten gewährt, wie das entsprechende Amt ohne Unterbrechung bekleidet wurde. Sollte Kemmerich schon nach wenigen Tagen aus dem Amt scheiden, würde dies trotzdem wie ein voller Monat gerechnet.

Das Übergangsgeld wird für mindestens sechs Monate, aber maximal ein Jahr gewährt. In den ersten drei Monaten werden die Amtsbezüge einfach in voller Höhe weitergezahlt. Für den Rest der Bezugsdauer wird die Hälfte der Amtsbezüge gewährt - in diesem Fall wären dies also mehr als 8050 Euro brutto im Monat. Bodo Ramelow war sechs Jahre lang Ministerpräsident, er kommt also - sollte er nicht sofort einen anderen Job annehmen - in den vollen Genuss des Übergangsgeldes.

Anspruch auf Ruhegeld erst nach zwei Jahren

Um einen Anspruch auf Ruhegeld zu erwerben, müsste sich Kemmerich mindestens zwei Jahre im Amt halten. Erst dann stünde ihm eine "Rente" in Höhe von 18,3 Prozent seiner Amtsbezüge zu. Dies entspräche bereits etwa 2900 Euro. Bliebe er länger Ministerpräsident, würde die Höhe des Ruhegelds entsprechend weiter steigen. Ramelow kommt mit seinen sechs Jahren Amtszeit auf ein Ruhegeldanspruch von 40 Prozent seines Amtsgehalts. Das sind mehr als 6400 Euro brutto.

Sollte Kemmerich sich länger als zwei Jahre im Amt halten und so einen Anspruch auf Ruhegeld erwerben, würde dies allerdings mit seinen Ansprüchen verrechnet, die er als Bundestagsabgeordneter erworben hat. Er saß von 2017 bis 2019 im Bundestag.





