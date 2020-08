So reagiert die Politik auf die Scholz-Kanzlerkandidatur

Anzeige

Anzeige

Berlin. Führende SPD-Politiker haben Vizekanzler Olaf Scholz zur Nominierung als Kanzlerkandidat gratuliert. "Für eine Kandidatur mit Wumms und einen sozialdemokratischen Kanzler in Deutschland: Wir stehen hinter Dir, Olaf Scholz!", schrieb Außenminister Heiko Maas am Montag bei Twitter.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach von einem engen Team aus Partei, Fraktion, Regierung und Kandidat. “Wir sind bereit und ich hab richtig Bock auf Wahlkampf”, betonte er. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterstützt die Kandidatur ebenfalls. “Er ist ein Politiker, dem die Menschen vertrauen und der die starke und verlässliche Regierungsarbeit der SPD ideal verkörpert”, sagte die Sozialdemokratin am Montag in Mainz zu der Nominierung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Das hat er als Erster Bürgermeister von Hamburg, als Bundesfinanzminister und Vizekanzler und nicht zuletzt als oberster Corona-Krisenmamanager des Landes unter Beweis gestellt.” Scholz habe die Fähigkeiten, Deutschland als Bundeskanzler in eine sozial gerechte und wirtschaftlich starke Zukunft zu führen.

Aus Sicht des Kieler Fraktionschefs Ralf Stegner ist es die richtige Wahl. “Wenn die SPD geschlossen und entschlossen, mit einem guten sozialdemokratischen Programm und einem leidenschaftlich kämpfendem Team von selbstbewussten Frauen und Männern um den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz kämpft, ist ein SPD geführtes progressives Regierungsbündnis diesseits der Union erreichbar”, erklärte der frühere SPD-Bundesvize am Montag in Kiel.

Anzeige

Die SPD in Schleswig-Holstein unterstützt die Nominierung. “Olaf Scholz ist der richtige Kanzler für Deutschland”, sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Montag in Kiel. “Diese frühe und klare Festlegung auf einen Kanzlerkandidaten wird auch der gesamten SPD einen Schub geben.”

Der SPD-Ostbeauftragte und sächsische Landesvorsitzende Martin Dulig begrüßte den Beschluss der SPD-Bundesspitze ebenfalls. Er freue sich, dass seine Partei hier früh für klare Verhältnisse sorge, sagte Dulig am Montag in Dresden. Mit ihm mache die SPD den Wählern das richtige Angebot, “den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und das Land gut durch die Krise zu führen”.

Anzeige

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach traut Scholz zu, Deutschland durch die Pandemie zu führen. “Herzlichen Glückwunsch! Wenn jemand uns durch die Coronakrise und den dann nötigen Umbau unserer Wirtschaft führen kann ist es Olaf Scholz”, schrieb Lauterbach am Montag auf Twitter zur Nominierung des Vizekanzlers.

Video Scholz tritt für die SPD als Kanzlerkandidat an 1:34 min Bundesfinanzminister Olaf Scholz soll für die SPD als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im nächsten Jahr antreten. © Reuters

Er sei glücklich, dass Scholz der SPD-Kanzlerkandidat werde, sagte Lauterbach dem Nachrichtenportal “t-online.de”. “Er hat in der Krise Verantwortung getragen und die richtige Politik gemacht und damit Deutschland vor Massenarbeitslosigkeit bewahrt”.

Röttgen: Scholz kein glaubwürdiger SPD Kanzlerkandidat

Aus den Reihen der Union sind dagegen verhaltene bis kritische Stimmen zu hören. So nahm der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, die Kür mit Skepsis auf. “Die SPD hatte schon einige Kanzlerkandidaten, die nicht zur Partei und ihrer Richtung passten”, sagte Röttgen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Das macht auch Scholz zu einer taktischen Lösung, die nicht glaubwürdig ist.” Die Entscheidung für Scholz sei allerdings auch “keine Überraschung”.

Röttgens Konkurrent im Rennen um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, sagte ein Scheitern von Scholz voraus. “Olaf Scholz wird es so ergehen wie Peer Steinbrück 2013: Der Kandidat passt nicht zur Partei”, sagte Merz der “Rheinischen Post”.

Anzeige

Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner sieht Widersprüche in der Wahlkampfstrategie der SPD. “Die SPD macht es spannend. Gestern Koalitionsangebot an die Linke und grünes Licht für Kanzler Habeck - heute wird mit Olaf Scholz ein Kanzlerkandidat aus dem eher rechten Spektrum der Partei benannt”, schrieb Lindner am Montag auf Twitter zur Nominierung des Vizekanzlers. “Respektabel ist er, aber die Strategie erscheint noch rätselhaft”, so Lindner.

Nach Auffassung von FDP-Vize Wolfgang Kubicki wird die Nominierung der Sozialdemokratie “auf Dauer eher schaden”. Kubicki sagte der Nachrichtenagentur dpa am Montag in Kiel: “Denn die Führung der SPD muss erklären, warum Scholz von den Menschen im Land gewählt werden soll, wenn er es selbst nicht einmal schafft, von den eigenen Genossen zum Vorsitzenden gewählt zu werden.”

Söder kritisiert Timing

Aus Sicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wurde die Kandidatur zu früh bekannt gegeben. Der CSU-Chef warnte am Montag davor, angesichts der schwelenden Corona-Pandemie zu früh in den Bundestagswahlkampf zu starten. Gleichzeitig kritisierte Söder in Nürnberg Äußerungen der SPD-Chefin Saskia Esken, die auch eine Koalition der SPD mit der Linkspartei für denkbar hält.

“Natürlich entscheidet die SPD selbstständig, wen sie aufstellt”, sagte Söder. “Ich finde aber das Signal des Wochenendes insgesamt keine Verbesserung für die Situation der Bundesregierung”, betonte der bayerische Ministerpräsident, dem selbst Ambitionen für eine Kanzlerkandidatur für die Union nachgesagt werden.

Linke zurückhaltend

Der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger zeigte sich vorerst zurückhaltend. “Der Name selbst ist jetzt nicht so überraschend”, sagte Riexinger am Montag in Berlin. Die Linke mache die Frage von zukünftigen Koalitionen nicht von den Personen abhängig, die andere Parteien nominierten. “Wir machen das von den Inhalten abhängig.”

Die SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hätten etwa bei Hartz-IV oder höheren Steuern für Reiche einige Aussagen gemacht, die in die inhaltlich richtige Richtung gingen. “Ich bin hochgespannt, ob Olaf Scholz in die gleiche Richtung geht”, sagte der Linke-Chef weiter. Das werde die spannende Frage sein. “Daran werden wir natürlich die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz messen.”

Vorstand und Präsidium der Partei hatten Scholz am Montagvormittag einstimmig als Kanzlerkandidat nominiert. Eine Bestätigung auf einem Parteitag ist danach nicht mehr nötig. Die SPD ist damit die erste im Bundestag vertretene Partei mit einem Kanzlerkandidaten für 2021.