So poltert Söder in Passau: Ohne uns wird keiner Kanzlerkandidat

Passau. Lange Tischreihen, weißblaue Fahnen, das Bier fließt in Strömen, dazu gibt es jede Menge Klartext am Rednerpult – so geht es zu bei der CSU am Aschermittwoch in der Passauer Dreiländerhalle. Parteichef Markus Söder weiß, welche Register er ziehen muss, um den Saal in einen Hexenkessel zu verwandeln.

Nicht heute, nicht morgen

Diesmal ist es aber ein ganz besonderer Aschermittwoch. Es ist der Tag nach dem großen Showdown bei der Schwesterpartei: Friedrich Merz greift nach CDU-Vorsitz, so wie der von Jens Spahn unterstützte Armin Laschet. Und Norbert Röttgen ist ja auch noch da.

Unterm Strich ergibt sich daraus eine neue Lage. Über den Dächern von Passau auf der mächtigen Veste Oberhaus stecken die CSU-Granden ihre Köpfe zusammen und analysieren die Entwicklungen. Die K-Frage werde sicher nicht heute, nicht morgen entschieden, sondern „zu gegebener Zeit“ von den beiden Parteivorsitzenden, bereitet Generalsekretär schon einmal den Boden für Söder.

Meanwhile in Passau. #CSU-GS @MarkusBlume bekräftigt, woran #Söder morgen beim Politischen Aschermittwoch wohl keinen Zweifel lassen wird: K-Frage werde nicht heute, nicht morgen entschieden, sondern „zu gegebener Zeit” von den Parteivorsitzenden. #Union https://t.co/rkw95ImaF3 pic.twitter.com/gyU6TxDpUz — Rasmus Buchsteiner (@RasBuch1) February 25, 2020

Der glänzte am Vorabend noch mit Abwesenheit, feilte noch am Manuskript seiner Rede. Doch je länger der Abend im Oberhaus, desto deutlich wird, dass die Christsozialen energisch auf ihr Mitsprachrecht in der K-Frage beharren werden.

“Merz ist weit weg vom Volk”

Und wer hat die besten Chancen? Bei CSU-Granden gibt es eine klare Präferenz für Laschet und viel Respekt für Spahn, der plötzlich den Teamspieler gibt. Röttgen wird nicht zugetraut, das Rennen zu machen, ebenso wenig wie Merz: „Der ist abgehoben, weit weg vom Volk“, sagt einer aus dem CSU-Vorstand.

In einem Interview der „Passauer Neuen Presse“ gibt sich Söder am Morgen zunächst fast schon diplomatisch. Es seien „viele überzeugende Persönlichkeiten im Rennen“. „Ich kenne alle sehr gut und kann mit allen gut zusammenarbeiten“, schiebt der CSU-Chef hinterher. In Sachen CDU-Vorsitz werde man sich heraushalten.

Doch dann poltert Söder doch. Es ist eine Replik auf Annegret Kramp-Karrenbauer, die gesagt hatte, der oder die neue CDU-Vorsitzende werde in jedem Fall Kanzlerkandidat der CDU.

Söder dagegen macht klar, wie man in Bayern die Dinge sieht: „Ohne die CSU kann keiner Kanzlerkandidat werden.“