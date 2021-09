„So bald wie möglich“: Katar hält Zeitpunkt für Wiedereröffnung von Flughafen in Kabul offen

Anzeige

Anzeige

Dubai. Der Zeitpunkt einer Wiederaufnahme des normalen Betriebs am Flughafen von Kabul ist nach Angaben der katarischen Regierung weiter offen.

Der Golfstaat prüfe die Lage gemeinsam mit den neuen Machthabern in Afghanistan, den Taliban. Sein Land hoffe, „dass wir (den Flughafen) so bald wie möglich betreiben können“, sagte Außenminister Mohammad bin Abdulrahman al-Thani am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit seinem britischen Kollegen Dominic Raab in Doha.

Video Taliban übernehmen Kontrolle über Flughafen von Kabul 1:30 min Die US-Truppen haben Afghanistan verlassen. Inzwischen kontrollieren die Taliban den Flughafen. Spezialeinsatzkräfte der Islamisten sind vor Ort. © AFP

Anzeige

Einen Zeitrahmen nannte er ebenso wenig wie Einzelheiten zur Rolle Katars bei technischer Hilfe zur Wiedereröffnung des Flughafens. Der Internationale Flughafen in Kabul ist seit dem 16. August, dem Tag der Machtübernahme der Taliban, für den normalen Flugverkehr geschlossen.

Fluglotsen fehlen zum Betrieb des Flughafens

Militär- und Evakuierungsflüge dauerten bis zum endgültigen Abzug der US-Truppen Ende August an; seither gibt es keine Fluglotsen mehr. Ein Flug aus Katar brachte am Mittwoch Flughafentechniker nach Kabul, die für eine mögliche Wiedereröffnung nötig sind.

Al-Thani rief die Taliban auf, sich an ihre Zusage zu halten und Afghanen sowie Ausländer nach einer Wiedereröffnung des Flughafens ungehindert ausreisen zu lassen.

Der britische Außenminister Raab sagte, zwar werde die Regierung in London die Taliban vorerst nicht anerkennen, doch gebe es „wichtigen Raum“ für Dialog mit ihnen. Er verwies dabei auf deren Zusagen zu Reisefreiheit und zur Bildung einer inklusiven Regierung. Zudem hätten sie versprochen, internationale Terrorgruppen daran zu hindern, das Land als Stützpunkt zu nutzen. „In all diesen Bereichen werden wir sie nach ihren Taten beurteilen, nicht nur danach, was sie sagen“, sagte Raab.