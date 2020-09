Slowakei: Journalistenmord - Freispruch für vermuteten Drahtzieher

Marian Kocner, mutmaßlicher Drahtzieher des Mordes an dem Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova, die am 21. Februar 2018 in ihrem Haus erschossen wurden, sitzt in einem Gerichtssaal und nimmt das Urteil entgegen. Mit Schuldsprüchen für die unmittelbaren Mörder, aber einem überraschenden Freispruch für den vermuteten Drahtzieher hat der slowakische Journalistenprozess am Donnerstag ein umstrittenes Ende gefunden. © Quelle: Jaroslav Novák/TASR/dpa