Slowakei: Bericht der Generalstaatsanwaltschaft bringt Militärvertrag mit den USA ins Wanken.

Anzeige

Anzeige

Bratislava. Ein geplanter Militärvertrag mit den USA hat in der Slowakei heftige politische Kontroversen ausgelöst. Kritiker warnen vor einer Aufgabe der staatlichen Souveränität, Befürworter sprechen von „unnötiger Hysterie“. Die USA wollen ihre militärische Präsenz in dem an die Ukraine angrenzenden EU-Land verstärken, indem sie die beiden Militärflughäfen Sliac und Kuchyna ausbauen. Ein dafür vorgesehener Partnerschaftsvertrag sollte kommende Woche von der Regierung in Bratislava formell gebilligt und anschließend in Washington unterzeichnet werden.

Am Dienstag nützte jedoch unerwartet die slowakische Generalstaatsanwaltschaft ihr Begutachtungsrecht, um 35 „grundlegende Einwände“ gegen den Vertrag vorzubringen und seine Ablehnung zu empfehlen. Daraufhin protestierten die beiden sozialdemokratischen Oppositionsparteien und machten den vorher in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen Vertrag zu einem politischen Streitthema, worauf auch die mitregierende rechtspopulistische Partei Wir sind eine Familie ihre Zustimmung vorerst zurückzog. Damit könnte der Vertrag doch noch scheitern.

Generalstaatsanwaltschaft befürchtet Verlust der Kontrollmöglichkeit

Die Generalstaatsanwaltschaft bezeichnete den Partnerschaftsvertrag als verfassungswidrige Unterordnung. Die USA würden sich zwar verpflichten, die slowakischen Militärflughäfen auf eigene Kosten auszubauen und dennoch in slowakischem Staatsbesitz zu belassen, die tatsächliche Nutzung würde aber kostenlos den amerikanischen Streitkräften überlassen. Die slowakischen Behörden hätten keine Kontrollmöglichkeit, ob die USA auf den Flughäfen Atomwaffen stationieren, was die Slowakei zu einem Angriffsziel in einem atomaren Konflikt machen würde. Zudem könne die slowakische Justiz nicht gegen Straftaten amerikanischer Soldaten vorgehen.