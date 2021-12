Anzeige

Anzeige

In der Schweiz ist die Nachfrage nach Corona-Tests zu Silvester so hoch, dass offenbar so gut wie alle Termine bereits jetzt ausgebucht sind. Martine Ruggli, Präsidentin des Apotheker­verbandes Pharmasuisse, sagte der „Basler Zeitung“ am Samstag: „Die Test­termine in Apotheken sind für Silvester praktisch ausgebucht.“ In manchen Apotheken könne man sich auch ohne Termin testen lassen – dann müsse man sich allerdings auf lange Warte­zeiten einstellen.

Weiter sagte die oberste Apothekerin des Landes: „Die Nachfrage war in der vergangenen Woche fast doppelt so hoch wie davor. Die Belastung für das Personal in den Apotheken ist sehr groß.“ Darüber hinaus rechnet Ruggli damit, dass sich auch vermehrt Betroffene mit Symptomen testen lassen wollen, die sich über die Feiertage mit dem Coronavirus angesteckt haben. „Wir erwarten deshalb eine heftige Zeit.“

Anzeige

Seit Montag gilt 2G

Die Schweizer Kantone hätten zu viele Impf- und Test­center geschlossen, sagte Ruggli. Allerdings, fügte sie hinzu, habe Omikron innerhalb weniger Wochen alle Pläne über den Haufen geworfen. Als weiteren „Flaschen­hals“ bezeichnet Ruggli die Kapazitäten für PCR-Tests, weil einige Labore zwischen Weihnachten und Neujahr schließen würden.

Die Schweiz hatte am vergangenen Montag die 2G-Regel für weite Teile des öffentlichen Lebens eingeführt. Zu Restaurants, Kultur-, Sport- und Freizeit­betrieben sowie zu Veranstaltungen im Innern haben seitdem nur noch Geimpfte und Genesene Zugang. 66,98 Prozent der Bevölkerung im Land gelten als vollständig geimpft.