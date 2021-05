Signale aus Deutschland gegen Lukaschenko

Anzeige

In den gigantischen Hallen der Wartungsfirma Lufthansa Technik in Hamburg dreht sich tagein, tagaus alles um Mechanik und Elektronik. Und um Routinen.

Mitte Oktober vorigen Jahres aber poppte plötzlich eine unerwartete ethische Fragestellung hoch: Kann ich eigentlich als Angestellter verpflichtet werden, mitzuarbeiten bei der Wartung der Präsidentenmaschine von Alexander Lukaschenko – des übelsten Unterdrückers in Europa?

Zuvor war in Hamburg seine Boeing gelandet, Typ 737-800, in VIP-Version, mit der großen Aufschrift „Belarus“. Parallel dazu zeigten „Tagesschau“ und „Tagesthemen“ gerade immer neue Massenverhaftungen in Minsk.

Verdi-Flugblatt zur Lukaschenko-Debatte bei Lufthansa Technik (Oktober 2020). © Quelle: Verdi

„Während wir sein Flugzeug warten, lässt Lukaschenko Arbeiter und Arbeiterinnen verprügeln“, hieß es in einem in Hamburg verteilten Flugblatt der Gewerkschaft Verdi.

Die Lufthansa-Geschäftsführung suchte eine salomonische Lösung. Wer aus Gewissensgründen nicht mitarbeiten wollte, musste das am Ende auch nicht tun. Die Wartung wurde am Ende zwar erledigt – doch auch die Lukaschenko-Kritiker hatten ein Ziel erreicht: „In Medien in ganz Osteuropa wurde unsere damalige Debatte mit größtem Interesse verfolgt“, sagte diese Woche mit noch immer unverkennbarem Stolz der Hamburger Gewerkschaftssekretär Domenico Perroni.

Das Thema hat die Normalos erreicht

Die eigentliche Neuigkeit lag im Psychologischen. Das Thema Belarus war auf einmal kein Spezialistenthema mehr, es hatte erstmals deutsche Normalos erreicht. Und genau diese Tendenz setzt sich jetzt fort, Tag für Tag.

„Wir spüren überall in Deutschland, dass sich jetzt gerade stimmungsmäßig etwas dreht“, sagt Iryna Shyla (31), eine aus Weißrussland stammende Juristin, die sich in Bremen im Solidaritätskomitee Belarus engagiert. „Fremde fragen uns spontan, wie sie helfen können.“

Iryna Shyla, eine aus Belarus stammende Juristin, die jetzt in Bremen lebt, will sich einsetzen für ihre unterdrückten Landsleute – „anders geht es gar nicht“. © Quelle: privar

Shyla gehört zur ausgewanderten Elite ihres Landes: gebildet, witzig, mit schnellem Intellekt. Und mit dem emotionalem Schwung, den man braucht, um sich als Migrantin für jene zu engagieren, die in der Heimat geblieben sind: „Die werden jetzt mundtot gemacht wie noch nie – deshalb müssen wir uns für sie einsetzen, anders geht es gar nicht.“

Für den morgigen 29. Mai sind in vielen Städten gemeinsame Kundgebungen von Belarussen und Deutschen gegen Lukaschenko geplant. Aktionen gibt es unter anderem in Berlin, Bremen, Dresden, Hamburg, Hannover, Frankfurt, München, Münster und Saarbrücken. Einen Überblick gibt die Infowebseite www.razam.de – die auch einige Basics zum Thema Belarus vermittelt: Wo liegt das überhaupt? Wer lebt da? Und was hat es mit diesem Lukaschenko auf sich?

Die Letzten in Europa, die den eigenwilligen Machthaber in Minsk noch ignoriert hatten, wurden am Pfingstmontag auf ihn aufmerksam: Da holte der Diktator einen seiner Kritiker aus einem zivilen Flugzeug – indem er die Maschine in einem komplett illegalen Akt zur Landung in Minsk zwang.

Minsk? Belarus? Jahrzehntelang hört eine Mehrheit weg

Minsk? Lukaschenko? Belarus? Jahrzehntelang waren das Stichworte, bei denen die breite Mehrheit lieber weghörte.

Dabei war Lukaschenkos Gebaren schon immer skandalös. Schon bald nach seinem Amtsantritt im Jahr 1994 ging es los: Langjährige Gegner des neuen Präsidenten verschwanden auf unerklärliche Weise. Den Regierungschefs der EU wurde dies unheimlich. Schon im September 1997 beschlossen sie erstmals, Lukaschenko politisch zu isolieren. Leider wurde diese Linie nicht durchgehalten.

Im April 1998 gefiel es Gerhard Schröder, damals noch Ministerpräsident in Niedersachsen, Lukaschenko im Gästehaus seiner Landesregierung zu empfangen. „Schröder trifft geächteten Herrscher von Weißrussland“, titelte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“. Hintergrund war die Anbahnung von Geschäften mit den Konzernen Continental und MAN.

Soll man Diktatoren isolieren? Oder mit ihnen Geschäfte machen? Im Fall Lukaschenko gab es ernste Debatten darüber schon im Frühjahr 1998. © Quelle: Archiv

Schröder wurde noch im selben Jahr Kanzler – und blieb stets bei seiner Genosse-der-Bosse-Linie, auch mit Blick etwa auf Russland, China und die Türkei. Dass einer ein Autokrat ist, schließe nun mal nicht aus, dass man mit ihm Geschäfte mache. Über Menschenrechtsfragen, fügten Schröders Leute augenzwinkernd hinzu, könne man im Zweifel im Hinterzimmer sogar viel besser reden.

„Schröders Art des Herangehens hat nichts gebracht“

„Jetzt, 23 Jahre später, ist bewiesen, dass Schröders Art des Herangehens an Lukaschenko nichts gebracht hat“, sagt die Grünen-Politikerin Rebecca Harms. Schröder sei unterm Strich immer wieder Wladimir Putin behilflich gewesen, dem mächtigen Freund und Helfer Lukaschenkos.

Eine Politikerin mit vielen Verbindungen in die Ukraine, nach Georgien und nach Belarus: Rebecca Harms von den Grünen.

Harms, einst im Wendland als Gorleben-Gegnerin politisch gestartet, hat sich bis 2019 als Europaabgeordnete für die Demokratiebewegung in den Staaten der früheren Sowjetunion engagiert: in der Ukraine, in Georgien, in Belarus. Nach Russland, wo sie viel Kontakt zu Aktivisten aus der Umweltbewegung hatte, darf sie seit 2014 als unerwünschte Person nicht mehr einreisen.

Schlägt jetzt das Politische das Ökonomische?

Was aber soll der Westen heute konkret tun? Harms ist für Sanktionen, warnt aber davor, sie zu überschätzen. Am Ende könne man einen Konflikt wie den in Belarus „nicht von außen entscheiden“.

Immerhin: Die EU-Staaten stehen diesmal enger zusammen. Die politische Isolierung Lukaschenkos könnte also besser funktionieren als vor etwas mehr als 20 Jahren.

Bei der Außenministertagung am Donnerstag in Brüssel stellte der Deutsche Heiko Maas dem Diktator von Minsk eine „große und lange Sanktionsspirale“ in Aussicht. Der Luxemburger Jean Asselborn betonte, man müsse auch Nachteile für Firmen in der EU in Kauf nehmen.

Der deutsche Außenminister droht dem belarussischen Präsidenten mit einer „großen und langen Sanktionsspirale“: Heiko Maas (SPD) am Donnerstag beim EU-Außenministertreffen in Lissabon. © Quelle: imago images/photothek

Soll es künftig ernsthaft einen Vorrang des Politischen vor dem Ökonomischen geben? Das wäre neu – und eine entscheidende Veränderung gegenüber dem Pragmatismus nach Schröder-Art, der immer schon auch vom Wirtschaftsflügel der Union geteilt wurde.

Jetzt allerdings wird in Berlin unter anderem erwogen, der Siemens AG zuzumuten, auf den Bau von Kraftwerksturbinen in Belarus bis auf Weiteres zu verzichten. Erst im März war ein entsprechender Auftrag aus Belarus an die Münchner aufgestockt worden.

Wichtiger als alle Wirtschaftssanktionen sei eine feste politische Haltung des Westens, glaubt Iryna Shyla vom Solidaritätskomitee Belarus. Dazu gehöre es, sagt die Juristin, alle Beweise zu sichern, die eines Tages geeignet sein könnten, Lukaschenko vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag anzuklagen.

Für solche Prozesse braucht man langen Atem. Doch die Verurteilung etwa des bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Radovan Karadzic zu lebenslanger Haft sandte ein klares Signal über den gesamten Balkan. Mancher, der heute Furcht und Schrecken verbreitet, muss in Wahrheit vielleicht morgen schon seinerseits eine unnachgiebige Strafverfolgung fürchten.

Irgendwann ist das Maß einfach voll

In Hamburg erinnert Verdi-Mann Perroni unterdessen daran, dass es schon einmal Widerstände gab bei Lufthansa Technik gegen die Wartung der Maschine eines üblen Machthabers. Dieser zweite Fall spielte im Wendejahr 1989, da ging es um den rumänischen Diktator Nicolae Ceausescu – kurz vor dessen unrühmlichem Ende.

Damals wie heute waren es nicht außenpolitische Experten, die durch diese Sanktion von unten Zeichen setzten. Es waren eher unpolitische Typen im Blaumann. Mit Blick auf einen Diktator, der es aus ihrer Sicht nun wirklich übertrieben hatte, ließen sie angewidert ihren Schraubenschlüssel sinken.

Lukaschenko sollte darin eine Art historisches Alarmsignal erkennen: Irgendwann ist das Maß einfach voll.