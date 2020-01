Siemens-Chef Kaeser bietet Klima-Aktivistin Neubauer Aufsichtsratsmandat an

Anzeige

Berlin. Nach einem Treffen mit der Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer von "Fridays for Future" hat Siemens-Chef Joe Kaeser der 23-Jährigen einen Aufsichtsratsposten in der Konzernsparte Siemens Energy angeboten.

"Es ist nicht gut, wenn so ein Gremium nur aus weißen Männern besteht. Die Jugend soll lernen, Verantwortung zu übernehmen", sagte Kaeser nach dem Gespräch.

Kaeser trat nach dem Gespräch alleine vor die Presse. Neubauer und ihr Mitstreiter Nick Heubeck gaben später vor dem Werk Auskunft. Da Siemens die Beteiligung am umstrittenen Adani-Kohlebergwerksprojekt nicht sofort zurückgezogen habe, sähen sie keine Basis für ein gemeinsames Pressestatement, sagten sie.

Das Aufsichtsrats-Angebot hat Neubauer sichtlich überrascht. "Dazu möchte ich gar nichts sagen", meinte sie nach dem Gespräch. "Ich bin heute sicher nicht zu Siemens gegangen, um Aufsichtsrätin zu werden."

Neubauer und Heubeck zeigten sich enttäuscht, dass Kaeser beim Gespräch keine Entscheidung zur Adani-Beteiligung verkündete.

Kaeser will nun am Montag über den 18-Millionen-Euro-Auftrag zur Lieferung von Signaltechnik für eine Kohlebahn in Australien entscheiden. Er sprach von einer "schwierigen Entscheidung", bei der es auch um "Vertragstreue", die Beziehungen zur australischen Regierung und „verschiedene Stakeholder“ gehe.

I want to thank everyone for reaching out on the #Adani project in Australia. I was not aware of and take your concerns seriously. I will diligently look into the matter and get back to you soon. @Siemens view & decision may or may not change. But you deserve an answer. — Joe Kaeser (@JoeKaeser) December 15, 2019

Die Klimabewegung Fridays for Future hat in deutschen Städten vor Siemens-Büros gegen eine Lieferung des Konzerns für ein Bergbauprojekt in Australien demonstriert. Am Hauptsitz des Konzerns in München übergaben Aktivisten am Freitag nach eigenen Angaben 57 000 Unterschriften einer Petition gegen das Projekt. Begleitet wurde die Übergabe von mehreren hundert Demonstranten. Nach Polizeiangaben verlief die Aktion friedlich.

Parallel zu den Demonstrationen traf sich Siemens-Chef Joe Kaeser mit Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer in Berlin. Siemens soll die Zugsignalanlage für ein geplantes riesiges Bergwerk des indischen Industriekonzerns Adani in Australien liefern. Der Konzern ist wegen des Auftrags seit längerem in der Kritik. Im Dezember hatte Siemens-Chef Kaeser angekündigt, ihn auf den Prüfstand zu stellen.