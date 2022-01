Sieg der Sozialisten in Portugal: Ministerpräsident Costa kann nun allein regieren

Anzeige

Anzeige

Madrid. „Diese Nacht ist sehr besonders für mich“, sagte António Costa nach seinem Wahlsieg am Sonntag. Wie auch nicht? Seit gut sechs Jahren regiert der Sozialist in Portugal, mehr oder weniger unterstützt von Kommunisten und Linksblock. Deren Unterstützung braucht er nun nicht mehr, womit niemand gerechnet hatte. Auch Costa nicht.

Als der Wahlkampf begann, wagte er noch öffentlich von einer absoluten Mehrheit zu träumen. Aber je näher der Wahltermin rückte, umso ferner ließen die Umfragen diesen Traum rücken. Doch am Ende gab es statt des erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen Sozialisten (PS) und Bürgerlichen (PSD) nun doch einen klaren Sieg der Sozialisten: mit 41,7 Prozent der Stimmen, die wegen des portugiesischen Wahlsystems, das die Großen bevorzugt, für eine absolute Mehrheit der Parlamentssitze reichen. Eine Regierung ohne Partner, so etwas gibt es im demokratischen Europa eigentlich nicht mehr.

Das Ergebnis ist umso bemerkenswerter, als in der Summe die Rechte bei diesen Wahlen zugelegt und die Linke verloren hat. Costa hat nicht auf Kosten der bürgerlichen Opposition, sondern auf Kosten seiner früheren Partner gewonnen. Der Bloco de Esquerda (Linksblock) fiel von 9,5 auf 4,5 Prozent der Stimmen, das kommunistisch-grüne Bündnis CDU von 6,3 auf 4,4 Prozent – das schlechteste Ergebnis der Kommunisten seit der Nelkenrevolution 1974. Ein Großteil dieser verlorenen Stimmen ging an Costa, aber nicht alle. Doch genügend für einen glänzenden Sieg.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

„Eine absolute Mehrheit ist nicht absolute Macht“, übte sich Costa in der Wahlnacht in Bescheidenheit. „Sie bedeutet nicht, alleine zu regieren.“ Das bedeutet sie natürlich sehr wohl. Costa kann jetzt seinen Haushalt für das gerade begonnene Jahr durchs Parlament bringen. Das Scheitern des Haushaltsentwurfs im vergangenen Herbst war der Auslöser für diese Wahlen.

Costa hatte damals weder Kommunisten noch Linksblock hinter sich bringen können, weswegen der Republikpräsident Marcelo Rebelo de Sousa nach nur gut zwei Jahren einen neuen Urnengang ansetzte. Niemandem war wohl dabei, viele fürchteten die Unregierbarkeit nach diesem Sonntag. Das Gegenteil ist eingetreten. Auf Portugal warten politisch stabile Jahre wie lange nicht mehr.

Kein Mandat für die konservative CDS

Anzeige

Die Gründe für die Wählerwanderungen von ganz links in die linke Mitte sind nicht klar auszumachen. Gut möglich, dass Costa bei der Schuldzuweisung für das Scheitern der bisherigen links-linken Zusammenarbeit den überzeugenderen Diskurs hatte – dass ihm die Portugiesen also glaubten, dass er getan hatte, was er konnte, um sich mit den anderen zu vertragen. Kann aber auch sein, dass viele Wähler ihre Stimme nach Nützlichkeitserwägungen abgaben: lieber für die große PS als für die kleinen Kommunisten und den kleinen Linksblock.

Auf der rechten Seite des Parteienspektrums ist nichts Vergleichbares passiert. Die bürgerliche PSD blieb ungefähr dort, wo sie schon vor zwei Jahren war: Sie kam auf 29 Prozent der Stimmen, ein Plus von gut einem Prozentpunkt. Bemerkenswert ist das Verschwinden des konservativen CDS, das bisher noch in jedem portugiesischen Parlament vertreten war. Mit 1,6 Prozent der Stimmen (von 4,2 Prozent) reichte es diesmal für kein Mandat mehr.

Anzeige

Stattdessen stieg die junge Iniciativa Liberal von 1,2 auf 5 Prozent auf und die rechtspopulistische Chega von 1,3 auf 7,15 Prozent, etwas mehr als erwartet. Chega ist jetzt die drittstärkste Kraft im portugiesischen Parlament. Bisher ist die Partei vor allem durch die ungehobelten Auftritte ihres Vorsitzenden André Ventura bekannt. Stimmen für Chega dürften vor allem Proteststimmen sein.

Die übliche Form des Protests der Portugiesen, die Wahlenthaltung, ging diesmal leicht zurück, was sie schon lange nicht mehr getan hat. Die Wahlbeteiligung der in Portugal lebenden Portugiesen stieg von 54,5 Prozent (dem bisherigen Minusrekord) auf 58 Prozent, trotz Corona. Das ist immer noch keine großartige Vertrauenserklärung in die Politik.

In Portugal wechseln sich seit Jahrzehnten PSD und PS an der Regierung ab, ohne dass die Menschen bedeutende Veränderungen spüren. Der Wohlstand nimmt langsam zu, aber immer in gebührendem Abstand zum Norden der Europäischen Union. Am Montag gab das Nationale Statistikinstitut die Wachstumszahlen fürs vergangene Jahr bekannt: plus 4,9 Prozent, mehr als erwartet, aber weniger als im Rest der EU. Costa hat etwas zu tun. Es liegt jetzt an ihm.