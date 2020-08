Sicherheitskonzept am Reichstag: Ältestenrat berät sich am Donnerstag

Berliner Farbenspiele, Berliner Schadensbilanz

SPD-Kanzlerkandidat Scholz fordert eine Reichensteuer, die Linkspartei stellt sich neu auf. Geht da doch was für Rot-Rot-Grün? Nach der Sommerpause übernehmen die Parteistrategen wieder die Regie, die Grünen gehen in Klausur. Zu viel Freiheit für die Feinde der Freiheit? Das Entsetzen über die Randale vor dem Reichstag in Berlin.