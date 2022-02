Sicherheitskonferenz: UN-Generalsekretär António Guterres in München

Anzeige

Anzeige

UN-Generalsekretär António Guterres wird die Münchner Sicherheitskonferenz besuchen. Guterres werde am Freitag eine Rede zum Thema der internationalen Zusammenarbeit in Zeiten zunehmender Krisen halten, teilte ein UN-Sprecher am Mittwoch mit.

Er werde auch eine Reihe von Einzelgesprächen führen - ob es ein Zusammentreffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz geben wird, war zunächst nicht bekannt.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz findet vom 18. bis 20. Februar statt. Dabei bilden die Themen Ukraine, Russland und Nato bilden den Schwerpunkt der Konferenz. Bereits zum Auftakt am Freitag soll es um globale Herausforderungen gehen. Der Sonntag ist vor allem der Zukunft der Europäischen Union gewidmet. An der Konferenz werden mehr als 100 Minister sowie mehr als 30 Staats- und Regierungschefs teilnehmen.

Anzeige

Wie der „Bayerische Rundfunk“ berichtet, werden bei der 58. Münchner Sicherheitskonferenz 3.500 Polizisten und Polizistinnen aus Bayern und sieben weiteren Bundesländern im Einsatz sein. Außerdem würden zwei Sperrzonen eingerichtet, die von Freitag 6 Uhr bis Sonntag um 15 Uhr gelten. Aufgrund dessen komme es im umliegenden Bereich zu temporären Halteverboten, zur Einschränkung von Ladenbesuchen sowie zur Einstellung bzw. Umleitung der Tramlinien 19 und 21.