Sicherheitskonferenz als Schaufenster deutscher Außenpolitik

Anzeige

Anzeige

München. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist ein Schaufenster deutscher Außenpolitik. Deutschland zeigt, wie es von anderen gesehen werden möchte. Auf der Rednerbühne und in Hinterzimmern werben seine Vertreter für ihre Sicht und ihre Ambitionen. Doch während sie sich in früheren Zeiten aufs Mahnen und Warnen beschränkten, war in diesem Jahr ein Drang zur Tat spürbar. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Außenminister Maas und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer haben klargemacht, dass sich Deutschland als gestalterische Kraft in der Welt einbringen will.

Steinmeier rief die Deutschen in bemerkenswert kritischen Worten dazu auf, Europa und dem Rest der Welt mit aufrichtigem Interesse statt mit Selbstgerechtigkeit zu begegnen. Kramp-Karrenbauer lotete – ihrer innenpolitischen Schwächung zum Trotz – weitere mögliche Einsatzgebiete für die Bundeswehr aus. Und Außenminister Maas brachte sich ganz konkret ein, indem er am Rande der Sicherheitskonferenz mit einem Dutzend Außenministern nach Wegen zur Beendigung des Libyen-Krieges suchte. Nie zuvor in ihrer Geschichte war die Bundesrepublik außenpolitisch so stark engagiert wie heute. Auf stabile Kräfte kommt es an in einer bröckelnden Weltordnung.

Doch es mehren sich Zweifel an der Stabilität Deutschlands. Die Führungskrise der CDU – bisheriger Stabilitätsgarant der Bundesrepublik – prägte die Debatten auf den Fluren der Sicherheitskonferenz. Die Orientierungslosigkeit der Christdemokraten dient als weiterer Beleg für die These vom schwächelnden Westen. Innen- und Weltpolitik scheinen plötzlich zwei Seiten derselben Münze zu sein. Das ist ein Ausweis für die gestiegene außenpolitische Bedeutung Deutschlands. Es zeugt aber auch von der Verpflichtung des politischen Personals hierzulande, verantwortungsvoll zu handeln.

Weiterlesen nach der Anzeige