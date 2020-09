Sicherheitsgesetz in Hongkong: Nathan Law zu Gesprächen in Berlin - deutsche China-Politik muss sich ändern

Anzeige

Berlin. Nathan Law, 27, hat mit Joshua Wong zusammen die Hongkonger Oppositionspartei Demosisto gegründet. Er war diese Woche zu Gesprächen mit deutschen Politikern in Berlin und demonstrierte auch beim Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi in Berlin.

Kurz nachdem das chinesische Sicherheitsgesetz in Hongkong in Kraft trat, sind Sie nach London ins Exil gegangen. Andere aus der Oppositionsbewegung, wie Joshua Wong, sind in Hongkong geblieben. Halten Sie noch Kontakt?

Nein, es wäre zu gefährlich für sie. Ich bin in Absprache mit Joshua ins Exil gegangen, weil die Bewegung jemanden braucht, dessen Stimme international zu hören ist. Jemanden, der im Ausland präsent ist. Das ist nun meine Aufgabe: Die Politiker und Bevölkerung im Westen auf die autoritäre Politik Chinas hinzuweisen und für einen Wandel in der China-Politik zu kämpfen.

In dieser Woche waren Sie in Berlin, haben sich mit Oppositionspolitikern wie dem FDP-Chef Christian Lindner getroffen, wurden aber nicht im Außenministerium empfangen. Sind Sie enttäuscht?

Nein, ich denke, es war eine gute Gelegenheit, eines deutlich zu machen: Die Demokratien müssen ihre Sicht auf China ändern. Sie dürfen nicht länger den Dialog als Entschuldigung dafür benutzen, nichts zu unternehmen. Wer Hongkong rettet, der rettet die Demokratie als Ganzes. Die Politik gegenüber dem Regime in Peking muss auf Werten basieren.

Was fordern Sie konkret?

Wir brauchen Aktionen und Sanktionen. Und davor brauchen wir eine andere Sicht auf China. Wir brauchen ein neues Narrativ in der deutschen und europäischen China-Politik. Eines, das auf Menschenrechten basiert.

Ist Deutschland für Sie der Schlüssel für einen Paradigmenwechsel in der europäischen Sicht auf China?

Ja, natürlich. Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft, Deutschland ist bestens dafür geeignet, voranzugehen und auch andere Länder auf diesem Weg mitzunehmen.

Aber auch Deutschlands Wirtschaft ist zu einem gewissen Grad abhängig von China, und die anderer europäischer Staaten noch mehr.

Diese Abhängigkeit ist übertrieben, und wenn, dann ist sie gegenseitig. Auch Handelspolitik muss auf Menschenrechten und demokratischen Werten basieren.

Welche Maßnahmen fordern Sie noch?

Die Einführung von personalisierten Sanktionen gegen Verantwortliche für das Sicherheitsgesetz wäre ein möglicher Schritt. Wir sagen: Die Zeit folgenloser Aufrufe zum Dialog und zur Einhaltung der Menschenrechte muss vorbei sein. Das autoritäre Regime in China muss als das gesehen werden, was es ist. Ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit dafür, diesen Wandel herbeizuführen.

Warum sehen Sie das so?

Die wüste Attacke des chinesischen Außenministers Wang Yi gegen den tschechischen Senatspräsidenten Milos Vystrcil…

… der tschechische Politiker ist nach Taiwan gefahren, das von Peking nicht als unabhängiger Staat anerkannt wird. Yi hat daraufhin gedroht, Tschechien müsse einen “hohen Preis zahlen” …

… kann dazu führen, dass die EU jetzt die Reihen schließt und China gegenüber eine selbstbewusste Rolle einnimmt. Das hoffe ich jedenfalls.