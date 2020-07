“Sicherheitsgesetz”: Chinas Polizei nimmt gezielt erste Hongkonger Aktivisten fest

Demonstranten halten ihre Hände in die Luft bei einem Protest trotz des Verbots durch die Polizei. Tausende Hongkonger protestierten gegen das Inkrafttreten des chinesischen Gesetzes zum Schutz der nationalen Sicherheit am 23. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China. Es gibt Chinas Organen weitreichende Vollmachten in der eigentlich autonomen Sonderverwaltungsregion. © Quelle: Alda Tsang/SOPA Images via ZUMA