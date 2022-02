Sicherheitsgarantien: Lawrow rät zu weiteren Gesprächen mit Westen

Anzeige

Moskau. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Präsident Wladimir Putin zu weiteren Gesprächen mit dem Westen wegen der Sicherheitsgarantien zur Ukraine geraten. Ein Dialog mit den USA und deren Verbündeten sollte fortgesetzt werden, auch wenn diese die wichtigsten Forderungen Russlands zur Sicherheit zurückgewiesen haben, argumentierte Lawrow am Montag zu Beginn eines Treffens mit Putin.

Moskau hat unter anderem gefordert, dass die Nato die Ukraine und andere frühere Mitglieder der Sowjetunion nicht aufnimmt.

Lawrow sieht Gesprächsmöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft

Putin fragte Lawrow, ob es sinnvoll sei, die diplomatischen Bemühungen weiterzuführen. Lawrow antwortete darauf, dass die Möglichkeiten für Gespräche noch nicht ausgeschöpft seien. Lawrow erwähnte, dass die USA einen Dialog dazu angeboten hätten, die Raketenstationierung in Europa zu begrenzen und Militärübungen einzuschränken. Die Verhandlungen könnten nicht ewig weitergehen, „aber ich würde an diesem Punkt vorschlagen, sie fortzusetzen und auszuweiten“, sagte Lawrow.

Bundeskanzler Olaf Scholz war am Montag in der Ukraine und wollte später nach Russland weiterreisen. Derzeit wird versucht, eine Invasion Russlands in der Ukraine zu verhindern.