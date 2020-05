Showdown im AfD-Bundesvorstand: Meuthen will Kalbitz loswerden

Anzeige

Berlin. Der AfD-Bundesvorstand wird auf seiner Sitzung am Freitag (ab 15 Uhr) darüber abstimmen, ob einer ihrer prominentesten Vertreter aus der Partei fliegt. Parteichef Jörg Meuthen hat beantragt, über die Mitgliedschaft des Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz abzustimmen. Grund ist die mutmaßliche Mitgliedschaft von Kalbitz in der inzwischen verbotenen rechtsextremen “Heimattreuen Deutschen Jugend” (HDJ).

Die HDJ steht auf der Unvereinbarkeitsliste der Partei. Der Bundesvorstand kann beschließen, dass Kalbitz’ AfD-Mitgliedschaft ungültig ist, weil er seine Verbindungen zur HDJ nicht angegeben hat. Damit wäre kein langwieriges Parteiausschlussverfahren nötig.

Gauland kämpft wie eine Löwenmutter für Kalbitz

Am Freitag um 15 Uhr tritt der AfD-Bundesvorstand zusammen, dem Kalbitz selbst angehört. Diskutiert wird eine fünfseitige Auflistung des Brandenburgers über seine Nähe zu rechtsextremen Vereinen und Gruppierungen. Laut Verfassungsschutz führte die „Familie Andreas Kalbitz“ bei der verbotenen Heimattreuen Deutschland Jugend (HDJ) dort die Mitgliedsnummer 01330. Kalbitz räumt jetzt ein, dass sein Name auf einer “Interessenten- oder Kontaktliste” stehe. Mitglied im juristischen Sinne sei er aber nie gewesen.

Eher wohlgesonnene Vorstandsmitglieder wie Co-Parteichef Tino Chrupalla und Bundestags-Fraktionsvize Alice Weidel haben daher beantragt, zunächst eine juristische Einschätzung einzuholen. Kalbitz’ politischer Ziehvater, Bundestagsfraktionschef und Ehrenvorsitzender Alexander Gauland, wirbt eindringlich dafür, Kalbitz in der Partei zu belassen.

Die Personalie könnte die Partei zerreißen

Meuthen aber hat am späten Donnerstagabend seinen Antrag vor Weidels und Chrupallas auf die Tagesordnung setzen lassen, erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus dem Bundesvorstand.

Der Parteichef spielt nun auf Alles oder Nichts: Spätestens seit seinem zurückgezogenen Vorschlag einer Trennung des Ex-"Flügels" um Kalbitz und Björn Höcke von der Rest-AfD ist Meuthen erklärter Feind der Rechtsradikalen in der Partei.

Meuthen und seine Mitstreiter könnten eine knappe Mehrheit im Vorstand bekommen. Sie werden wahrscheinlich argumentieren, dass es auf den Nachweis einer formalen Mitgliedschaft nicht mehr ankomme, sondern auf das Gesamtbild. Kalbitz sei nachweislich über mehrere Jahrzehnte in rechtsextremen Kreisen politisch aktiv gewesen. Der Verfassungsschutz argumentiert, die „nachweislich langjährige Dauer der Teilnahme an Aktivitäten der HDJ“ und ihrer Vorgängerorganisation spreche für eine „langjährige politische Sozialisation“ durch diese Organisation.

Sollte Kalbitz in der AfD bleiben, hätte Meuthen verloren und die “Flügel”-Vertreter würden die AfD endgültig dominieren. Dann würde auch eine Einstufung der Gesamtpartei als Verdachtsfall des Verfassungsschutzes höchstwahrscheinlich nicht mehr abgewendet werden können.

Im Brandenburger Landesverband, dem Kalbitz vorsteht, sei „keine demokratische Mitte mehr erkennbar“, urteilte gerade der Potsdamer Verfassungsschutzchef.

Anhänger des “Flügels” machen derweil in den sozialen Netzwerken mobil. In Telegram-Gruppen kursiert ein anonymer Aufruf zum Widerstand gegen die Bundesspitze um Meuthen. Ein Sonderparteitag soll einberufen werden, um den Vorstand abzusetzen. Wörtlich heißt es dort: “Wir werden es nicht hinnehmen, dass 40 Prozent der Mitglieder (Tendenz steigend) so brüskiert und beleidigt werden. Wir geben nicht auf, wir haben einen langen Atem. Wir werden uns durchsetzen!”

Kalbitz selbst sagte bereits am Mittwoch: "Ich bin völlig gelassen.“