Sexueller Missbrauch: Mindestens 497 Opfer im Erzbistum München - Papst Benedikt schwer belastet

Anzeige

Anzeige

München. Eine neue Studie zu sexuellem Missbrauch im katholischen Erzbistum München und Freising listet mindestens 497 Opfer auf. 60 Prozent der Fälle hatten Kinder zwischen 8 und 14 Jahren zum Opfer. Dabei handele es sich überwiegend um männliche Kinder und Jugendliche im Zeitraum zwischen 1945 und 2019, teilte die Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) am Donnerstag in München mit. Sie hatte das Gutachten im Auftrag der Erzdiözese erstellt.

Mindestens 235 mutmaßliche Täter gab es laut der Studie - darunter 173 Priester und 9 Diakone. 40 Kleriker seien ungeachtet dessen wieder in der Seelsorge tätig gewesen beziehungsweise dies sei geduldet worden. Bei 18 davon erfolgte dies sogar nach „einschlägiger Verurteilung“. Insgesamt seien bei 43 Klerikern „gebotene Maßnahmen mit Sanktionscharakter“ unterblieben. Allerdings sei dies nur das sogenannte Hellfeld. Es sei von einer deutlich größeren Dunkelziffer auszugehen.

Der emeritierter Papst Benedikt XVI. und Münchner Erzbischof von 1977 bis 1982 wusste laut eigener Stellungnahme von einem großen Teil der Fälle, ein Fehlverhalten wies er jedoch strikt zurück. Auch der frühere Erzbischof von München und Freising, Kardinal Friedrich Wetter, wird in 21 Fälle ein Fehlverhalten im Umgang mit sexuellem Missbrauch vorgeworfen. Wetter habe laut Gutachten die Fälle zwar nicht bestritten, ein Fehlverhalten seinerseits aber schon.

Katsch: Kirche kein Rechtsstaat, sondern eine „Monarchie“

Auch in jüngster Zeit habe kein „Paradigmenwechsel“ mit dem Fokus auf die Betroffenen stattgefunden, sagte Martin Pusch von der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW). „Bis in die jüngste Vergangenheit und teils auch heute noch begegnen Geschädigte Hürden.“ Ein aktives Zugehen auf die Opfer gebe es nicht. Die „Wahrnehmung der Geschädigtenbelange“ sei „auch nach 2010 unzulänglich“. Pusch sieht ein „generelles Geheimhaltungsinteresse“ und den „Wunsch, die Institution Kirche zu schützen“.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Der Sprecher der Betroffenenvereinigung „Eckiger Tisch“, Matthias Katsch, fordert eine internationale Aufarbeitung kirchlicher Missbrauchsfälle. Im phoenix-Interview erklärte er, auch in Frankreich, Großbritannien und den USA würden derzeit viele solcher Vergehen untersucht. Man müsse daher den Vatikan in den Blick nehmen - denn die Kirche sei kein Rechtsstaat, sondern eine „Monarchie“, in der es an Verantwortung mangle, so Katsch. Der Papst setze sich über seine eigenen Gesetze hinweg, entscheide über das, was untersucht werde und über die Konsequenzen für die Täter. Eine internationale Untersuchung sei daher dringend notwendig.

Anzeige

Eigentlich sollte das 1.600 Seiten starke Gutachten bereits im vergangenen Jahr erscheinen, die Veröffentlichung wurde aber wegen neuer Erkenntnisse auf Januar verschoben. Der Münchner Erzbischof Marx will sich am Donnerstagnachmittag erstmals zu der Vorstellung äußern.