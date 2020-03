Separatisten töten drei ukrainische Soldaten in der Ostukraine

Anzeige

Anzeige

Kiew/Pisky. In der Ostukraine sind bei Gefechten mit prorussischen Separatisten erneut drei Regierungssoldaten getötet worden. Neun weitere wurden verletzt, wie die ukrainische Armee am Mittwoch in Kiew mitteilte. Das sind die höchsten Verlustzahlen an einem Tag seit Jahresbeginn für die Armee. Eine Panzerabwehrrakete der Separatisten sei nahe der Ortschaft Pisky im Donezker Gebiet in einen Lastwagen eingeschlagen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj drohte mit einem Gegenschlag. "Derjenige, der denkt, dass man straflos auf ukrainische Soldaten schießen kann, unterliegt einem fatalen Irrtum", sagte Selenskyj im Verteidigungsministerium.

Zuvor sollen drei Separatisten getötet worden sein

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Am Vortag waren nach Kiewer Angaben drei Separatisten getötet worden. In Donezk wurde dies zunächst nicht bestätigt. Die prorussischen Kräfte warfen den Regierungseinheiten aber vor, zivile Gebäude nahe der Rebellenhochburg Horliwka beschossen zu haben.

Seit 2014 kämpfen Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Aufständische in der Ostukraine. UN-Schätzungen zufolge sind bislang rund 13.200 Menschen getötet worden. Ein 2015 mit deutsch-französischer Vermittlung vereinbarter Friedensplan wurde nur in Ansätzen umgesetzt. Zuletzt gab es mit einem Gipfel mit Deutschland und Frankreich Hoffnungen, den Friedensplan neu zu beleben. Im Dezember hatten sich Kremlchef Wladimir Putin und Selenskyj zum ersten Mal persönlich getroffen.

RND/dpa