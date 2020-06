Seehofer will keine Bundespolizisten mehr nach Berlin schicken

Anzeige

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will wegen des kürzlich im Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedeten Antidiskriminierungsgesetzes keine Bundespolizisten mehr nach Berlin schicken. Das kündigte er nach Angaben der innenpolitischen Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, und ihres Unions-Kollegen Mathias Middelberg am Mittwoch in der Sitzung des Bundestags-Innenausschusses an. Beide äußerten sich entsprechend gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Seehofer sagte demnach, er könne sich nicht mit Worten hinter die Polizei stellen und dem dann keine Taten folgen lassen. Dafür hätten die Beamten kein Verständnis. Bereits zuvor hatte der CSU-Politiker erklärt, das Gesetz, mit dem Bürger Schadenersatz für Diskriminierung durch staatliche Stellen einklagen könnten, sei „im Grunde ein Wahnsinn“, und hinzugefügt: „Wir müssen hinter der Polizei stehen und dürfen sie nicht unter Generalverdacht stellen.“

Kontroverse Debatte

Das Antidiskriminierungsgesetz soll Menschen in Berlin vor Diskriminierung etwa wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft durch Behörden schützen. Und es soll zugleich Klagen zum Beispiel gegen Polizisten erleichtern.

Mihalic kritisierte die Ankündigung Seehofers gegenüber dem RND als „nicht sachgerecht“. Denn Polizisten anderer Bundesländer oder Bundespolizisten würden durch das Gesetz ja gar nicht belastet. Der CDU-Innenexperte Armin Schuster, der den Vorgang ebenfalls bestätigte, erklärte hingegen: „Seine Haltung ist vollkommen richtig.“ Leiden würden unter dem Gesetz im Übrigen „nicht die Polizisten, sondern die Berliner“. Denn Berlin sei auf die Hilfe von Polizisten anderer Länder und des Bundes angewiesen. Berlin werde das „nicht lange durchhalten“.

Länder warnen

Besonders Bayern und Baden-Württemberg hatten zuletzt Bedenken gegen das Gesetz geäußert und die Frage aufgeworfen, ob ihre Polizisten bei Unterstützungs-Einsätzen in Berlin nicht Nachteile erleiden könnten. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) zeigte sich hingegen gelassen und verwies auf den Gesetzestext, der die Haftung anderer Länder ausschließe. Unterstützung erhielt er von Innenministern aus seiner Partei.

Die gegenseitige Unterstützung der Länder in der Polizeiarbeit hat eine lange Tradition und gilt gerade bei Großlagen mit vielen Einsatzkräften als unverzichtbar. Jedes Bundesland ist dabei auf die Unterstützung der anderen Länder angewiesen. Das Thema wird bei der am Mittwoch in Erfurt startenden Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern auf der Tagesordnung stehen.