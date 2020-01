Seehofer plant Reform: Pass-Fotos nur noch unter staatlicher Aufsicht

Anzeige

Berlin. Irgendwann muss jeder einen neuen Ausweis oder Reisepass beantragen. Doch dabei ändert sich künftig einiges. Das Bundesinnenministerium hat nun ein Gesetz auf den Weg gebracht, wonach Passfotos nur noch "vor Ort unter Aufsicht der Passbehörde" aufgenommen werden dürfen. Hintergrund: Das Ministerium fürchtet Manipulationen.

Mit Hilfe von "Morphing" können Fotos heute digital so manipuliert werden, dass mehrere Aufnahmen zu einer verschmolzen werden. So könnten unter Umständen mehrere Personen einen Pass zum Grenzübertritt nutzen. "Die Funktion des Passes als Dokument zur Identitätskontrolle ist damit im Kern bedroht", heißt es in dem Gesetzentwurf, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Konkret sieht der Entwurf vor, die etwa 5500 Pass- und Ausweisbehörden mit je zwei Selbstbedienungsterminals auszustatten. Diese können dann Fotos, Unterschrift und Fingerabdrücke digital speichern und an die zuständigen Sachbearbeiter schicken. Seehofers Ministerium rechnet in den ersten fünf Jahren für Anschaffung, Aufstellung, Betrieb und Wartung mit Gesamtkosten von 177 Millionen Euro - und im weiteren Betrieb mit zwölf Millionen Euro pro Jahr.

Nur 950 Fälle von Ausweismissbrauch im vorigen Jahr

Durch das neue Verfahren würden die Gebühren für die Ausstellung der Dokumente um drei Euro steigen, schreibt der zuständige Referent. Das Gesetz sieht zudem eine weitere Neuerung vor: Der Kinderreisepass soll künftig nicht mehr sechs Jahre gültig sein, sondern nur noch ein Jahr. Alternative: ein sechs Jahre gültiger biometrischer Reisepass, der dann aber statt 13 Euro 37,50 Euro kosten soll.

Die Fotohändler laufen bereits Sturm gegen das Gesetz. "Dieser Plan würde Millionenumsätze vernichten. Er stellt deshalb eine existenzielle Bedrohung für viele mittelständische Unternehmen da", zitiert die FAZ aus einem Brief des Handelsverbands HDE an das Ministerium.

Und auch die Opposition sieht das Vorhaben kritisch: "Das ist vollkommen überflüssig. Vielen Gewerbetreibenden wird zudem ein wichtiges Standbein weggeschlagen. Das ist ökonomischer Irrsinn", sagte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linken dem RND. Der Referentenentwurf liefere keine Belege für eine tatsächliche Nutzung von Morphing durch Kriminelle oder Terroristen. Das Bundesinnenministerium veröffentlichte am Mittwochnachmittag aber doch noch Zahlen: Demnach seien im vorigen Jahr 950 Fälle von Ausweismissbrauch registriert worden. Die Zahl umfasst allerdings Fälle von Morphing und unerlaubter Weitergabe.

"Eine analoge Lösung für ein digitales Problem"

Innen-Experten Ute Vogt (SPD), sagte dem RND, ihr persönlich seien nur sehr wenige aufgeflogene Morphing-Fälle bei Pässen bekannt. "Die Änderung könnte für Bürger aber durchaus Vorteile bringen, da das Beschaffen der Bilder wegfällt. Allerdings wäre mein Vorschlag dann, auch Fotohändler künftig für Passfotos zu zertifizieren."

Um das Geschäft der Fotografen sorgt sich auch Konstantin Kuhle (FDP). Das Anliegen, die Sicherheit der Pässe zu erhöhen hält er zwar für richtig. Aber: "Das Ministerium versucht, ein digitales Problem mit analogen Maßnahmen zu lösen", so der innenpolitische Sprecher zum RND. "Statt einer Verlagerung der Passbildanfertigung in die Behörden wäre auch eine direkte Übertragung vom Fotografen an das Bürgeramt möglich. Das Vorhaben zwingt die Bürger außerdem, auch zukünftig die Meldebehörden vor Ort aufzusuchen., was vor allem Berufstätige oft vor Terminprobleme stellt. Wir brauchen deshalb Bürgerämter, bei denen alle Dienstleistungen flexibel und digital genutzt werden können."