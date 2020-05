Seehofer im Livestream heute: Innenminister stellt Kriminalstatistik vor

Horst Seehofer, Bundesinnenminister, aufgenommen im Rahmen einer Bundespressekonferenz zum weiteren Vorgehen bei den Corona-bedingten Binnengrenzkontrollen, aufgenommen in Berlin, 13.05.2020. Berlin Deutschland *** Horst Seehofer, Federal Minister of the Interior, recorded at a federal press conference on the further procedure for corona-based internal border controls, recorded in Berlin, 13 05 2020 Berlin Germany Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.netx. © Quelle: imago images/photothek