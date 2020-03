Seehofer: Bereit zu rascher Flüchtlingaufnahme aus Griechenland

Syrische Flüchtlingskinder sind in der türkischen Grenzstadt Edirne am Fluss "Tunca Nehri" in der Nähe des Grenzübergangs Pazarkule-Kastanies. Angesichts der zugespitzten Lage in griechischen Flüchtlingslagern sind einige EU-Staaten zur Aufnahme von zusätzlichen Flüchtlingen bereit. © Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa