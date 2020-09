Sechs wichtige Signale aus NRW bewegen Deutschland

Anzeige

Anzeige

Drei Vorbemerkungen sind wichtig:

- Kommunalwahlen sind keine Landtagswahlen, alle Auszählungen sind dezentral und ziehen sich traditionell deutlich länger hin. Zudem ist diesmal der Anteil der Briefwähler wegen der Corona-Pandemie so hoch wie nie.

- Das vollständige Datenmaterial über alle Städte und Kreise, laufend aktualisiert beim Landeswahlleiter, wird wahrscheinlich erst am frühen Montagmorgen vorliegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

- In vielen Städten werden die OB-Kandidaten nicht gleich mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten - die besten zwei müssen dann in die Stichwahl am 27. September.

Ungeachtet all dieser Einschränkungen dürften aber sechs wichtige Signale aus NRW schon am Sonntagabend deutlich werden.

1. Steigt die SPD ab auf Platz drei?

Eine vom WDR in Auftrag gegebene Infratest-Umfrage sah die Grünen zuletzt landesweit auf Platz zwei, nach der CDU und vor der SPD. Sollte sich dies bestätigen, läge darin eine auch bundesweit beachtliche Sensation. Der landesweite Platz drei wäre nach der verlorenen Landtagswahl von 2017 eine schwere Demütigung der SPD, die in Nordrhein-Westfalen in der Ära Johannes Rau einst mit absoluter Mehrheit regiert hat.

Anzeige

Unausweichlich wären dann neue Führungsdebatten bei den Sozialdemokraten. Nicht zuletzt muss geklärt werden, wer im Jahr 2022 Spitzenkandidat bei der Landtagswahl sein soll. Derzeit blockieren einander an dieser Stelle der Fraktionschef im Landtag, Thomas Kutschaty, und der Landesvorsitzende der Partei, Sebastian Hartmann. Der gegenwärtige Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans, ebenfalls aus NRW, scheint an dieser Stelle keine Hilfe zu sein.

Platz drei für die Sozialdemokraten in NRW wäre auch ein Problem für seine Partei im Bund: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans in der vorigen Woche bei einem Wahlkampftermin in Ahlen. © Quelle: imago images/Rüdiger Wölk

Anzeige

Die Partei muss, wenn sie auf Platz drei rutscht, mit Debatten rechnen, die darauf zielen, noch vor dem nächsten Landtagswahlkampf alle drei Positionen neu zu besetzen. Für Olaf Scholz, neuerdings belastet durch gleich zwei Finanzaufsichtsaffären auf einmal - Wirecard und Cum Ex - wäre ein Abstieg seiner Partei auf Platz drei in NRW ein denkbar schlechter Start seines Kanzlerkandidatendaseins.

2. Was genau geschieht in Dortmund?

In Dortmund kommt es zu einem symbolträchtigen Kampf. Es ist die große Metropole an der Ruhr, die auch bei den letzten Kommunalwahl immer noch von der SPD verteidigt werden konnte. Dem jetzigen SPD-Kandidaten Thomas Westphal werden allerdings von Infratest nur 36 Prozent der Stimmen zugetraut, er muss wohl in die Stichwahl.

Wie Grüne und CDU dann agieren, ist noch nicht ausgemacht. Der populären Grünen-OB-Kandidatin Daniela Schneckenburger wird zugetraut, bei der Stichwahl auch viele Unionsstimmen zu mobilisieren.

3. Helfen oder schaden die Ergebnisse Armin Laschet?

Armin Laschet, Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, muss das Ergebnis seiner Partei zumindest einigermaßen halten. Auf ein gewisses Minus gegenüber den vorigen Kommunalwahlen ist die Partei eingestellt. Allzu starke Verluste aber würden Laschets Plan unmöglich machen, CDU-Bundesvorsitzender zu werden und später auch Kanzlerkandidat der Union.

Anzeige

Solange die NRW-CDU am Ende wieder landesweit unterm Strich auf Platz eins liegt, sind für Laschet die einzelnen Ergebnisse in den Kommunen machtpolitisch nicht so wichtig. Gut für Laschet wäre es aber, wenn seine CDU die SPD-Oberbürgermeister etwa in Dortmund und in Düsseldorf zumindest in die Stichwahl zwingen könnte.

In Köln kann die von der CDU nominierte und auch von den Grünen unterstützte Oberbürgermeisterin Henriette Reker offenbar erneut mit einem Erfolg rechnen. Es würde auch Ministerpräsidenten Armin Laschet helfen - hier an der Seite Rekers im Großen Saal des Gürzenichs. © Quelle: imago images/Günther Ortmann

Gut für Laschet wäre es auch, wenn sich neue schwarz-grüne Bündnisse in NRW-Großstädten bilden - und erfolgreich arbeiten. Dies könnte ihm und allen anderen in der CDU helfen, die auch mit Blick auf 2021 im Bund glasklar auf Schwarz-Grün als realistische Machtoption setzen.

4. Was machen die Erfolge mit den Grünen?

Auch den Grünen steht eine Grundsatzdebatte ins Haus, aber nicht wegen zu schlechter, sondern wegen unerwartet guter Zahlen.

Die Hinwendung vor allem der Parteioberen Annalena Baerbock und Robert Habeck zu nichtakademischen Normalos ist dem linken Flügel der Partei nicht ganz geheuer. Auch die frisch zur Partei gestoßenen jungen Leute von “Fridays for future” haben Bedenken. Manche fürchten gar, die Grünen verkauften ihre Seele, wenn sie jetzt auch noch um jene buhlten, die vor nicht allzu langer Zeit noch Opel Manta fuhren und Eier von Hühnern aus Käfighaltung aßen.

Anzeige

Tatsächlich aber ist der absehbare Zugewinn für die Grünen durch betont mittige Kandidaten etwa in Dortmund, Aachen und Wuppertal eine Erfolgsgeschichte. Dies dürfte den Realos parteiintern am Ende noch mehr Macht verschaffen als bisher.

5. Was wird aus den Liberalen?

Zu den Verlierern des Sonntags könnte am Ende FDP-Chef Christian Lindner gehören. Die Grünen stehlen seinen Liberalen nicht nur die Schau, sie nagen auch an der Rolle der FDP als Regierungspartei in Düsseldorf: Eine Mehrheit für die schwarz-gelbe Regierung wird in jüngeren Umfragen schon nicht mehr gemessen. In der CDU wächst der Eindruck, die Grünen könnte zwar der politisch unbequemere, aber rechnerisch verlässlichere Partner sein.

In der letzten Infratest-Umfrage kam die NRW-CDU nur noch auf 34 Prozent. Zusammen mit den Liberalen (7) würde das nicht zum Regieren reichen, mit den Grünen (22) schon.

Sie erregt bei dieser Kommunalwahl Aufsehen - als einzige Liberale in NRW: Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Oberbürgermeisterkandidatin in Düsseldorf. © Quelle: imago images/Revierfoto

Ein landesweit herausragendes Ergebnis wird unter den Liberalen nur der Düsseldorfer OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zugetraut. Infratest gibt ihr in der Vorwahlumfrage 17 Prozent. Doch solange Stephan Keller (CDU) und Thomas Geisel (SPD) sich in Düsseldorf ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern (beide liegen bei 31 Prozent), kommt “MASZ”, wie sich die rührige Liberale nennt, auch nicht in die Stichwahl. Bitter für Lindner ist außerdem: Strack-Zimmermann, die weit und breit interessanteste Figur der FDP in dieser Wahl, gehört parteiintern zu seinen schärfsten Kritikerinnen; die Frau wünscht sich im Bund einen anderen Kurs und eigentlich auch einen anderen Vorsitzenden.

6. Wo bleibt eigentlich die AfD?

Rüdiger Lucassen, der AfD-Landesvorsitzende hat für die Kommunalwahlen ein Ziel ausgegeben, das ihm auf den Fuß fallen dürfte: Man wolle landesweit zweistellig werden. Danach sieht es nicht aus. Im Infratest-Städtetrend jedenfalls blieb die AfD in allen elf untersuchten Städten unter zehn Prozent.

Eine Zeitlang schien es, als könnten sich in Essen, Gelsenkirchen und Duisburg neue starke Zentren der AfD etablieren. Doch die Partei zog allzu viele Querulanten an - es kam zu immer neuen Streitigkeiten, nicht nur über Listenaufstellungen und Parteiausschlüsse, sondern auch über Straftaten, die Mitglieder einander vorhielten. Aus Herne wurden parteiinterne Prügelszenen gemeldet, in Düsseldorf gelangte ein AfD-Kandidat auf die Liste, der nächtens mit einer Machete gegen Obdachlose und Homosexuelle vorgehen wollte und ein Zelt in einem Park zerschnitt.

Sollte die AfD weiter so schwächeln, wäre ein bedeutsames Signal gesetzt: Die AfD ist nicht in der Lage, im größten Ballungsraum der Nation noch einmal an ihr Bundestagswahlergebnis heranzukommen (12,6 Prozent). Es wäre eine Botschaft von Rhein und Ruhr, die nicht nur bundesweit, sondern auch im Ausland auf Interesse stoßen würde.