„Das stimmt so nicht“: ORF-Moderator führt Österreichs Kanzler Kurz vor

Berlin/Wien. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) steht nach einer nachweislichen Falschaussage in der Kritik. Am Mittwochabend wollte Kurz die neuen Reiseregeln in einem Fernsehinterview verteidigen, die über Weihnachten und den Jahreswechsel gelten sollen, als ihm Moderator Armin Wolf in die Parade fuhr. „Herr Bundeskanzler, ich unterbreche Sie nur ungern, aber das stimmt so nicht“, sagte der stellvertretende ORF-Chefredakteur.

Kurz erwähnt Rückkehrer vom Westbalkan

Kurz hatte auf einer Pressekonferenz zuvor gesagt, Reiserückkehrer und „insbesondere Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben“, hätten Österreich im Sommer „Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt“. Explizit erwähnte er Reiserückkehrer vom Westbalkan.

Im Liveinterview antwortete der Bundeskanzler dann auf eine entsprechende Nachfrage: „Es geht überhaupt nicht um die Frage der Nationalität, es geht überhaupt nicht um die Frage der Herkunft. Es geht um die Frage der Reiserückkehrer.“

Zuspruch für ORF-Moderator auf Twitter

An dieser Stelle grätschte Moderator Wolf dazwischen und hielt Kurz dessen eigene Aussage vor – mit dem Zusatz, es sei ihm explizit um Migranten gegangen. Der Kanzler versuchte kurz, einen Weg aus der Situation zu finden, gestand dann aber ein: „Das ist richtig.“ Er habe gemeint, dass ein Drittel der Infektionen im Sommer auf Reiserückkehrer zurückzuführen waren, ein Großteil davon sei aus dem Balkan gewesen.

Wiener Bürgermeister kritisiert Kanzler Kurz

Auch aus der eigenen Regierung kam Kritik an Kurz. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) warf ihm „einseitige und mangelnde Sensibilität“ vor. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach indes von einer „Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen“.

„Es geht um ‚sie‘ und ‚wir‘, also um eine Teilung der Bevölkerung und darum, Stimmung zu machen”, sagte Ludwig der Wiener Zeitung „Standard“. „Und es bleibt über: ‚Die waren schuld.‘“