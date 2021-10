Trotz Verdachts auf Korruption: Länderchefs der ÖVP unterstützen Österreichs Kanzler Kurz

Anzeige

Wien. Trotz des Korruptionsverdachts kann Österreichs Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz auf die Unterstützung der Landesparteien setzen.

„Wir gehen (...) davon aus, dass sich die strafrechtlich relevanten Vorwürfe als falsch herausstellen werden und auch aufklären lassen“, teilten die neun ÖVP-Landesvorsitzenden am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

„Gerade in der jetzigen Situation ist es jedenfalls ganz entscheidend für unser Land, dass wir weiterhin über eine stabile Bundesregierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz an der Spitze verfügen.“ Die Erklärung ist unter anderem von den Länderchefs Günther Platter (Tirol), Johanna Mikl-Leitner (Niederösterreich) und Wilfried Haslauer (Salzburg) unterschrieben.

Das Team um Kurz steht im Verdacht, sich wohlmeinende Berichterstattung in einem Medienunternehmen erkauft zu haben, um Kurz ab 2016 den Weg an die Parteispitze und in das Bundeskanzleramt zu ebnen.

Die Ermittler sehen im Kanzler einen Beteiligten an den Verbrechen der Untreue und Bestechlichkeit. Der 35-Jährige hat alle Anschuldigungen zurückgewiesen.