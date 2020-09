Sebastian Kurz im Livestream, heute ab 14 Uhr: Steigende Corona-Zahlen in Österreich, harter Herbst und Winter erwartet

Anzeige

Wien. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz warnt mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionen im Alpenland vor einem harten Herbst und Winter: “Wir sind jetzt alle aufgerufen und gefordert, mit gleicher Disziplin und Rücksicht wie im Frühjahr auch die Herausforderungen der kommenden Monate gemeinsam zu meistern.” Er bat die Bevölkerung, die Maßnahmen einzuhalten, soziale Kontakte zu reduzieren, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zu halten.

Rund 6200 Menschen gelten aktuell in Österreich als an Covid-19 erkrankt, mehr als 3000 von ihnen in Wien. Die Hauptstadt wurde mittlerweile vom Auswärtigen Amt in Berlin zum Risikogebiet erklärt.