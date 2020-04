Anzeige

Anzeige

Berlin. Sebastian Kurz ist sehr gern Vorreiter. Eine Eigenschaft, die der erst 33-jährige österreichische Bundeskanzler mit vielen seiner Amtskollegen teilt. Doch im Unterschied zu anderen Regierungschefs spricht der Konservative gern und viel davon, dass er sich und sein Land als Trendsetter sieht, den anderen stets einen Schritt voraus.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Diesen Anspruch unterstreicht Kurz gern unter Verweis auf die Flüchtlingspolitik Österreichs. Dann erinnert er an den Spätsommer 2015, als Hunderttausende Syrer von der Türkei nach Griechenland übersetzten und sich über den Balkan auf den Weg gen Norden machten. Er, so Kurz, habe mit der Abriegelung der Grenze Österreichs zu Slowenien dem Zustrom ein Ende bereitet. Ein Land nach dem anderen zog demzufolge nach, bis die “Balkanroute” geschlossen war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zwar handelte die EU-Kommission zeitgleich auf maßgebliches Betreiben von Kanzlerin Angela Merkel mit der Türkei aus, dass Ankara die Grenze nach Griechenland wieder streng bewacht und im Gegenzug 6 Milliarden Euro erhält, um Flüchtlinge in der Türkei zu versorgen. Aber das ist in Kurz’ Schilderungen wenn überhaupt nur eine Randnotiz.

Spitzen gegen Merkel

Auch bei der Bewältigung der Corona-Krise sieht Kurz sich und die Österreicher ganz weit vorn. Und wieder teilt er dies gern mit. Mitte März, als Österreich bereits Ausgangssperren verhängt und Schulen geschlossen hatte, wunderte sich der Kanzler in der “Welt”: “Viele andere europäische Länder folgen uns jetzt. Die Deutschen diskutieren noch.” Vonseiten der Bundesregierung hieß es schmallippig, man wolle “nicht auf einzelne Äußerungen befreundeter Partner eingehen”.

Video Merkel: Beschränkungen bleiben auf jeden Fall bis 19. April 1:56 min Die Bundeskanzlerin sagte zudem, dass die Europäische Union (EU) durch die Virus-Krise vor der größten Bewährungsprobe seit ihrer Gründung stehe. © Marina Kormbaki/Reuters

Anzeige

Mit seiner Ankündigung, die ergriffenen Anti-Corona-Maßnahmen zu lockern, scheint Kurz nun dem Rest des Kontinents vollends enteilt zu sein. Der Kontrast zwischen Wien und Berlin hätte an diesem Montag kaum deutlicher ausfallen können: Während Kurz nach erfreulicher Stabilisierung der Infektionszahlen die Rückkehr zu einer “neuen Normalität” in Aussicht stellt, grübelt Merkels Corona-Kabinett darüber, ob die drastischen Maßnahmen überhaupt Wirkung zeigen.

Lockerungen? Wo genau?

Anzeige

Zwar deuten die von Kurz in Aussicht gestellten “Lockerungen” keineswegs auf eine Entspannung der Lage in Österreich. So ist nun das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes verpflichtend. Schulen sowie Hotels und Restaurants bleiben mindestens bis Mitte Mai geschlossen, keine Veranstaltungen bis Ende Juni, frühestens. Ausgangsbeschränkungen bleiben auch bestehen. Und das Öffnen kleiner Läden ist nur unter strengen Auflagen möglich. Alles andere wäre auch fahrlässig angesichts des ungewissen Verlaufs der Epidemie.

Aber Kurz ist ein versierter Kommunikationsstratege. Manch ein Beobachter mochte noch nach den “Lockerungen” in den Wiener Verordnungen suchen, doch Kurz hat da die Schlagzeile von der Rückkehr Österreichs in die “neue Normalität” bereits gesetzt.

Damit setzt der Österreicher Berlin unter Zugzwang. Doch am Nachmittag gibt die Kanzlerin klar zu verstehen, dass sie sich nicht treiben lassen will: Im Gegensatz zu Kurz verzichtet sie ausdrücklich auf die Nennung von Daten zur Lockerung der Maßnahmen. Merkel und Kurz: Trotz ihrer gemeinsamen christdemokratischen Herkunft werden der Dränger und die Bedächtige gewiss kein Team mehr in Europa.

Rekordwerte in Umfragen

Vielleicht ist es sein Lebenslauf, aus dem Kurz ableitet, stets Erster und Schnellster sein zu müssen. Er war tatsächlich oft früh und schnell dran. Mit 24 wurde er Integrationsstaatssekretär, mit 27 dann schon Außenminister und Kanzler mit 31 Jahren. Nebenbei entkernte er die knorrige Österreichische Volkspartei, gab ihr einen stylischen türkisen Anstrich und schnitt ihre Gliederungen und Organisation ganz auf seine Person zu.

Anzeige

Der Erfolg scheint ihm stets recht zu geben. Zumindest gibt er ihm Macht. Ob er nun wie bis vor knapp einem Jahr an der Seite der strammrechten FPÖ regiert oder, wie jetzt, an jener der Grünen.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Sein entscheidungsfreudiges Auftreten, seine in einfachen Worten verpackten Aussagen gefallen den Österreichern. Aktuellen Umfragen zufolge haben 74 Prozent der Österreicher Vertrauen in Kurz – der bisher höchste Wert in Kurz‘ politischer Karriere. Und einer, der zum jetzigen Zeitpunkt auch ein wenig überrascht.

Schließlich hat sich das Coronavirus vom westösterreichischen Skiort Ischgl aus kreuz und quer über Europa ausgebreitet, weil die örtliche Tourismuswirtschaft Geld über Leben stellte und die Verantwortlichen in Wien es nicht für angezeigt hielten, die Herkunftsländer der Urlauber vor deren Rückreise zu warnen. Doch wie zuvor schon sein skandalgeschütteltes Bündnis mit den Rechten kann offenbar auch das Virusdesaster dem Schein des Strahlemanns nichts anhaben. Kurz ist schon wieder weiter.

RND