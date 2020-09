Schwer verletztes Mädchen (1) verstorben: Nach tragischem Unfall sagt Kretschmann alle Termine ab

Kretschmann in Autounfall verwickelt, Das Fahrzeug von Ministerpräsident Kretschmann, ein Begleitfahrzeug sowie ein weiteres am Verkehrsunfall beteiligtes Fahrzeug stehen nach einem Zusammenstoß am Straßenrand. Kretschmann hat den Unfall unverletzt überstanden. Nach Auskunft eines Regierungssprechers war der Wagen des Regierungschefs am Montagabend auf der Autobahn 81 zwischen Möckmühl und Boxberg auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten, gegen die Leitplanke geprallt und dann auf der Standspur zum Stehen gekommen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, darunter ein einjähriges Mädchen. Boxberg Baden-Württemberg Deutschland Boxberg *** Kretschmann involved in car accident, The vehicle of Prime Minister Kretschmann, an escort vehic Copyright: x xonw-imagesx/xEinsatz-Report24x/xFranziskaxHessenauerx. © Quelle: imago images/onw-images