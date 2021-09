Schweiz: Deutliche Mehrheit stimmt für Ehe für alle bei Volksentscheid

Ballons mit der Aufschrift «Gleiche Liebe. Gleiche Rechte.» sind in Bern zu sehen. Als eines der Schlusslichter in Westeuropa erlaubt die Schweiz nun auch die «Ehe für alle» . Der Vorstoß von Kritikern, die dies verhindern wollten, ist am Sonntag bei einer Volksabstimmung gescheitert. © Quelle: Peter Schneider/KEYSTONE/dpa