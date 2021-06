Schweden lockert Corona-Maßnahmen

Anzeige

Stockholm. Angesichts einer sinkenden Zahl von Corona-Neuinfektionen mit dem Coronavirus lockert Schweden eine Reihe von Beschränkungen. „Von Donnerstag an kann das Leben wieder etwas mehr vor sich gehen wie vor der Pandemie“, sagte Sozialministerin Lena Hallengren am Montag in Stockholm.

Bei Veranstaltungen und Demonstrationen sind wieder mehr Teilnehmer erlaubt. Restaurants und Bars dürfen länger geöffnet bleiben. Außerdem dürfen mehr Gäste zusammen an einem Tisch sitzen. Die Empfehlung, in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mundschutz zu tragen, wurde zurückgezogen.

Schweden: Jeder dritte voll gegen Corona geimpft

„Es ist uns gemeinsam gelungen, die Ausbreitung von Covid-19 in unserem Land auf das heute relativ niedrige Niveau zurückzudrängen“, sagte der Generaldirektor des nationalen Gesundheitsamtes, Johan Carlson.

Gleichzeitig warnte er, die Pandemie sei noch nicht vorbei. 57 Prozent der Bevölkerung haben inzwischen mindestens eine Impfdosis erhalten. Jeder dritte Schwede ist voll geimpft.