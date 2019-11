“Schwarze Kasse”: Offenbar neue Spendenaffäre in der AfD

Anzeige

Berlin. Die letzten Enthüllungen in der Parteispendenaffäre rund um die AfD-Politiker Alice Weidel, Jörg Meuthen und Guido Reil sind gerade mal ein paar Tage her. Am Freitag veröffentlichte der "Spiegel" nun die nächste Skandal-Meldung: Bereits in den Anfangsjahren der AfD 2013 und 2014 habe die Partei mehrfach gegen das Parteiengesetz verstoßen.

Das gehe aus internen Buchhaltungsunterlagen der Partei hervor, die dem "Spiegel" und der Schweizer "Wochenzeitung" vorliegen. Es gehe dabei um "um nicht ordnungsgemäß deklarierte und wohl unzulässige Spenden in einer Gesamthöhe von rund 55.000 Euro."

Die AfD habe etwa eine Zuwendung von 11.900 Euro verschwiegen, mit der eine Parteiveranstaltung in Krefeld finanziert worden sei. In der Gründerzeit der Partei sein außerdem eine "schwarze Kasse" genutzt worden, aus der Wahlkampfaktivitäten für ausgewählte Parteigliederungen und den damaligen Co-Vorsitzenden der Partei, Konrad Adam bezahlt worden seien, so der "Spiegel".

Ein Verein, der ursprünglich als Unterstützungsverein für den AfD-Vorläufer "Wahlalternative 2013" gegründet wurde, habe laut einem internen Kassenprüfungsbericht Kosten von etwa 23.000 Euro zugunsten der AfD übernommen.

Die Bundestagsverwaltung teilte auf Anfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit, sie werde die Rechenschaftsberichte der AfD aus den Jahren 2013 und 2014 aufgrund der aktuellen Berichterstattung nun noch einmal überprüfen.

RND/fh