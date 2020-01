Schwarzbrot statt Visionen beim GroKo-Gipfel

Anzeige

Berlin. Und sie regiert doch. Sie quält sich, ringt und hadert. Sie arbeitet langsam und wenig elegant. Aber am Ende kommt diese große Koalition zu Ergebnissen. So auch in der Nacht zum Donnerstag. Es sind keine großen Visionen, die die führenden Köpfe der Koalitionsparteien in mehr als fünf Stunden im Kanzleramt entwickeln: eine Milliarde für die Bauern hier, ein paar Hilfen für die Industrie da, Papiere mit vielen Spiegelstrichen, kleine Erfolge für Rote wie Schwarze. Union und SPD üben sich in Pflicht statt Kür – aber die bekommen sie hin. Das ist mehr als nichts.

Mit jedem Tag, den das so weitergeht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die schon oft tot gesagte Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode durchhält. Eine schlechte Nachricht ist das nicht, zumal Deutschland in der zweiten Hälfte dieses Jahres die Ratspräsidentschaft der EU übernimmt. Angesichts der gewaltigen Herausforderungen, vor denen die Europäische Gemeinschaft im Brexit- und US-Wahljahr steht, wäre ein Wahlkampf in ihrem größten und dann auch noch präsidierenden Mitgliedsland wenig hilfreich. Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten, auf Deutschland aber wird Verlass sein, mutmaßlich jedenfalls.

Und trotzdem ist es gut, dass danach, im Jahr 2021 endlich Schluss mit dieser großen Koalition ist. Das Bündnis mag besser als sein Ruf sein, aber angesichts gigantischer Umwälzungen durch Digitalisierung, Demografie, Klimawandel und Globalisierung braucht es mehr als das übliche Regierungs-Klein-Klein.

Neue Ideen müssen her, für Deutschlands Rolle in der Welt, eine nachhaltige Wirtschaft, für das Zusammenleben in einer alternden Gesellschaft. Die große Koalition hat dafür im siebten und vermutlich auch im achten Jahr ihres Bestehens keine Kraft mehr. Um Visionen muss sich die Nachfolgeregierung kümmern. Dann aber wirklich.