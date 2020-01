Schwarz-Grünes Experiment in Österreich: Wirbel um Asylklausel

Anzeige

Anzeige

Wien. Österreich hat wieder eine gewählte Regierung. Zum ersten Mal eine schwarz-grüne. Zum ersten Mal mit mehr Frauen als Männern. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat das neue Kabinett angelobt. Es ist eine Regierung, auf die Europa gespannt blickt. Sie könnte eine Blaupause für ähnliche europäische Modelle auch jenseits der Alpenrepublik werden. Hart in der Migrationsfrage. Hart bei Klimaschutzmaßnahmen. Wobei der alte neue Bundeskanzler Sebastian Kurz nicht müde wird, zu betonen: „Ich bilde keine Koalition für den Rest der Welt, sondern für Österreich. Und ich bilde schon gar keine Koalition für die internationale Presse.“

Und auch keine mit der österreichischen FPÖ. Denn deren Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache hat diese neue Regierungskonstellation erst möglich gemacht. Als er mutmaßlich nicht nüchtern auf Ibiza einer vermeintlichen russischen Oligarchin korrupte Geschäfte in Aussicht stellte und zudem über eine Übernahme der österreichischen Kronenzeitung verhandelte. Versteckte Kameras zeichneten ihn dabei auf. Anschließend wurde Sebastian Kurz per Misstrauensvotum als Bundeskanzler gestürzt. Danach übernahm eine Übergangsregierung aus Experten, die unter der Bevölkerung auf breite Zustimmung stieß - von der Süddeutschen Zeitung gar als "heilsame Sachlichkeit" bezeichnet wurde.

Asylklausel sorgt für Aufsehen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nun sitzt aber wieder Kurz am Ruder - mit nunmehr 33 Jahren wieder als jüngster Regierungschef der Welt. In der schwarz-grünen Koalition sind die Ressorts und Zuständigkeiten klar verteilt. Die Grünen bekommen ein "Superministerium", bestehend aus Klimaschutz, Umwelt, Verkehr und Innovation. Zudem werden die Justiz und das abgespeckte Sozialministerium ebenfalls grün.

Die ÖVP wird zehn der 13 Ressorts stellen, darunter die Schlüsselministerien Finanzen, Inneres und Verteidigung sowie das Außenministerium. Parteiloser Bildungsminister ist erneut der gebürtige Düsseldorfer Heinz Faßmann. Aus dem übergangsweise installierten Beamtenkabinett unter Kanzlerin Brigitte Bierlein bleibt als einziger Minister Alexander Schallenberg als Außenminister im Amt.

Die Grünen haben den etwa 300-seitigen Koalitionsvertrag in ihren Schlüsselressorts geprägt. Beim Klimaschutz seien mit der Klimaneutralität bis 2040 und dem Einstieg in die CO2-Bepreisung ab 2022 wichtige neue Verbesserungen geplant, so die Parteispitze. Doch die Umweltpartei musste auch schmerzhafte Kompromisse eingehen. Beim Thema "Asyl und Migration" überlässt man der ÖVP das Feld. So musste auch Grünen-Obmann Werner Kogler beim Bundeskongress der Partei zur Regierungsbeteiligung eingestehen: "Ich weiß nicht, ob es 100 Prozent g'scheit ist."

Vor allem eine Asyl-Klausel, die in dieser Form wohl einzigartig in Europa ist, gleicht einer grünen Kapitulation. Die Verhandler beider Parteien einigten sich darauf, dass ein "koalitionsfreier Raum" in Kraft tritt, sollte es zu Krisen im Bereich Migration und Asyl kommen. Das heißt konkret: Die ÖVP könnte sich andere Mehrheiten im Parlament, beispielsweise mit der FPÖ, suchen - ohne die Zustimmung des Koalitionspartners. Ein absolutes Novum.

Anzeige

Alma Zadic: Vom Flüchtlingskind zur Ministerin

Die Berufung von Alma Zadic (35) zur jüngsten Justizministerin des Landes sorgt ebenfalls für Reibung. Es ist eine Besetzung mit hoher Symbolkraft: Zadic ist die erste österreichische Ministerin, die als Kind nach Österreich flüchtete. Sie ist in Bosnien und Herzegowina geboren. In den vergangenen Tagen sah sie sich in sozialen Medien groben Anfeindungen ausgesetzt. Die Identitären und einige FPÖ-Politiker versuchten, Verbindungen von Zadic zu radikalen Islamisten zu konstruieren.

Ja es stimmt, dass @Alma_Zadic einmal erstinstanzlich MEDIENRECHTLICH zu einer Entschädigungszahlung verurteilt wurde. Jedem kann einmal ein Fehler passieren. Ich kenne & schätze sie und halte sie für geeignet. Daher schlage ich sie dem Bundespräsidenten als Justizministerin vor. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 7, 2020

Am Tag der Vereidigung äußerte sich auch Kurz in einer Radiosendung zu Zadic. Er meinte, es sei ein "Faktum", dass sie "strafrechtlich in erster Instanz" verurteilt sei. Was aber der Unwahrheit entspricht. Er berichtigte nach Protesten der Grünen seinen Fehler auf Twitter. Zu den rassistischen Anfeindungen schwieg er. Tatsächlich ist Zadic letzten November erstinstanzlich und medienrechtlich wegen übler Nachrede verurteilt worden. Sie hat ein Bild geteilt, das einen Burschenschafter zeigt, wie dieser aus einem Fenster "winkt". Viele sahen darin einen Hitlergruß. Bei dem Betroffenen handelt es sich um den Sohn eines FPÖ-Politikers.