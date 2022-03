Schutz von Zivilisten, sichere Passage für Hilfslieferungen: Russland legt Entwurf für UN-Resolution vor

Anzeige

Anzeige

Russland hat einen Entwurf für eine Resolution des Weltsicherheitsrats zur Lage in der Ukraine in Umlauf gebracht. In dem Papier wurden der Schutz von Zivilisten und eine sichere Passage für Hilfslieferungen gefordert. Nicht erwähnt wurde die russische Verantwortung für den Angriff auf das Nachbarland.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Der Resolutionsentwurf unterstützte den Aufruf von UN-Generalsekretär António Guterres zu Dialog und Verhandlungen und forderte einen Waffenstillstand, um alle Zivilisten rasch zu evakuieren. Angriffe auf Zivilisten wurden scharf verurteilt. Unterstrichen wurde die Notwendigkeit, dass „die betroffenen Parteien“ dafür die Kampfhandlungen aussetzen. Wer „die betroffenen Parteien“ sind, wurde nicht erwähnt. Aus russischen Diplomatenkreisen verlautete, möglicherweise könne schon am Mittwoch über den Entwurf abgestimmt werden.

Anzeige

Video Selenskyj kritisiert Nato im Umgang mit Ukraine: „Man will uns nicht hören“ 1:19 min Im kanadischen Parlament stellte Selenskyj das Bekenntnis des Bündnisses zu seiner kollektiven Verteidigungsklausel in Frage. © Reuters

Britische UN-Botschafterin beklagt Auslassungen

Die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward twitterte, der russische Entwurf enthalte eklatante Auslassungen. „Zum Beispiel die Tatsache, dass Russland hier der Aggressor ist, und dass es Russlands Invasion ist, die diese humanitäre Krise verursacht“, schrieb sie.

Einen Tag zuvor hatten Frankreich und Mexiko angekündigt, eine von ihnen mitgetragene Resolution zur Ukraine, die zwei Wochen lang im Sicherheitsrat diskutiert worden war, werde in die Vollversammlung eingebracht. Der Entwurf fordert eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und hätte im Sicherheitsrat wohl ein Veto Russlands ausgelöst.

In der Vollversammlung ist kein Veto möglich. Die Resolution ist nach einer Verabschiedung aber nicht rechtlich bindend. Diplomaten erklärten am Dienstag, bis zur Abstimmung in der Vollversammlung werde es noch einige Zeit dauern.