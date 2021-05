Schuster: Juden in Deutschland erwarten jetzt Solidarität gegen Antisemitismus

Anzeige

Berlin. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat zu Solidarität gegen Antisemitismus und Hass aufgerufen. Er beklagte am Freitag in einem Grußwort zum FDP-Bundesparteitag massive Hetze gegen Juden in Deutschland.

„Die Ablehnung, der Protest richten sich nicht gegen die palästinensische Terrorgruppe Hamas und deren Raketen, sondern gegen uns, gegen Juden“, sagte er in seiner Videobotschaft. „Wir sehen brennende israelische Flaggen vor Synagogen. Wir hören Parolen voller Judenhass auf den Straßen.“

„Erwarten Solidarität in den sozialen Medien“

Schuster sagte: „Es reicht!“ Er rief dazu auf, nicht wegzuschauen. „Wir erwarten, dass die Bürger sich gegen diesen Antisemitismus stellen! Und zwar lautstark und öffentlich“, so Schuster. „Wir erwarten auch Solidarität in den sozialen Medien.“

Sie können sich gar nicht vorstellen, mit welcher Menge an übelsten Kommentaren wir es gerade auf Facebook, Twitter und Instagram zu tun haben.“ Er bat die FDP, diesen Appell mit in den Parteitag und in den Wahlkampf zu nehmen.