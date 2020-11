Den Haag: Schüsse auf saudische Botschaft - Verdächtiger festgenommen

Anzeige

Den Haag. Nach Schüssen auf die Botschaft Saudi-Arabiens in Den Haag hat die Polizei am Donnerstag einen Verdächtigen festgenommen. Der 40-Jährige stamme aus der unweit Den Haags gelegenen Gemeinde Zoetermeer, teilte die Polizei mit. Zudem sei ein Auto beschlagnahmt worden. Der Verdächtige werde verhört.

Die Botschaft Saudi-Arabiens in Den Haag war am Donnerstagmorgen beschossen worden. An der Fassade und mehreren Fenstern waren Einschusslöcher zu sehen, verletzt wurde jedoch niemand, wie die niederländische Polizei mitteilte.



Vor dem Gebäude fanden die Ermittler mehrere Patronenhülsen, lokale Medien verbreiteten Bilder vom Tatort. Das niederländische Außenministerium erklärte, man nehme den Zwischenfall sehr ernst. Die Niederlande stünden in Kontakt mit saudischen Behörden.

Die Polizei rief Zeugen am Donnerstag auf, sich zu melden. Ein Motiv für die Schüsse wurde noch gesucht. Die Polizei war am frühen Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr alarmiert worden, wie Polizeisprecher Steven van Santen erklärte. Ermittlungen eines Sonderteams hätten rasch zu dem Verdächtigen in Zoetermeer geführt, der dort in einem Haus festgenommen worden sei.

Drei Verletzte nach Angriff in Saudi-Arabien

Die Botschaft verurteilte den Angriff und lobte die schnelle Reaktion der niederländischen Behörden. Man freue sich auf die Aufklärung der Umstände und die juristische Sühne. Menschen mit saudischer Staatsangehörigkeit rief die Botschaft zu besonderer Vorsicht auf. Die staatliche Nachrichtenagentur Saudi-Arabiens nannte die Attacke „feige“.

Am Mittwoch waren bei einem Anschlag auf eine internationale Veranstaltung zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs in Saudi-Arabien nach offiziellen Angaben drei Menschen verletzt worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag für sich reklamiert. Kämpfer des IS hätten einen Sprengsatz platziert und gezündet, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Dschihadisten.

Das IS-Sprachrohr Amak meldete, der Angriff in der Hafenstadt Dschidda habe in erster Linie dem französischen Konsul gegolten. Dessen Regierung beharre darauf, die Mohammed-Karikaturen zu verbreiten.

Einem Sprecher der lokalen Behörde zufolge wurden ein Mitarbeiter des griechischen Konsulats und ein saudischer Sicherheitsbeamter leicht verletzt.

Die Echtheit der IS-Erklärung ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Sie wurde aber über die üblichen Kanäle der Terrormiliz in den sozialen Medien verbreitet.

Macron verteidigte Karikaturen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Veröffentlichung auch religionskritischer Karikaturen verteidigt. Er reagierte damit auf den Tod des Geschichtslehrers Samuel Paty. Dieser war von einem radikalen Islamisten enthauptet worden war, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit als Beispiel Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Saudi-Arabien verurteilte die Zeichnungen als “beleidigend”.

Bereits Ende Oktober war bei einem Messerangriff vor dem französischen Konsulat in Dschidda ein Wachmann leicht verletzt worden.