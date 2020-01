Schüsse auf Büro des SPD-Abgeordneten Karamba Diaby

Anzeige

Halle/Berlin. Unbekannte haben auf das Bürgerbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle (Saale) geschossen. Das teilte Diaby am Mittwoch mit. Fünf Einschusslöcher seien am Mittwochmorgen in der Fensterscheibe des Büros entdeckt worden. Dort sei das Konterfei des Abgeordneten zu sehen gewesen.

"Ich verurteile diese Gewalt. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln", teilte Diaby mit. Die Polizei Halle wollte sich am Mittwochnachmittag auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) zunächst nicht zu dem Vorgang äußern. Die Hintergründe seien noch nicht klar, "deshalb kann ich mich dazu noch nicht näher äußern", so Diaby.

Am Mittwochmorgen wurden an meinem Bürgerbüro Einschusslöcher bemerkt. Eine Büroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln. pic.twitter.com/NyGXlVQK8Q — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) January 15, 2020

Es ist allerdings nicht der erste Angriff auf das Bürgerbüro Diabys. Der MDR berichtete bereits im Juni 2015 von einer Attacke. Damals war die Schaufensterscheibe des Büros nachts eingeworfen worden. Auch das Wahlkreisbüro des CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph Begner war damals mit blauer Farbe beworfen worden.

"Angriffe nicht auf die leichte Schulter nehmen"

Karamba Diaby setzt sich immer wieder lautstark gegen Rechtsextremismus ein und ist seit Jahren Ziel rechtsextremer Hasskommentare und Bedrohungen.

Politiker mehrerer Parteien drückten am Mittwochnachmittag ihre Solidarität mit Diaby aus. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer schrieb auf Twitter: „Solche Angriffe dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch dabei muss unsere Demokratie wehrhaft sein und sollten alle Demokraten zusammenhalten.“

Lieber Kollege @KarambaDiaby, du hast meine 100%ige #Solidarität! Solche Angriffe dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch dabei muss unsere Demokratie wehrhaft sein und sollten alle Demokraten zusammenhalten. #keineGewalt https://t.co/znf2RNaZdJ — Matthias Hauer (@MatthiasHauer) January 15, 2020

Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Staatsminister für Europa, Michael Roth, schrieb: „Die Saat des Hasses geht auf. Der #Rechtsterrorismus schreckt vor nichts zurück. Nicht beirren lassen, lieber @KarambaDiaby!“

Die Saat des Hasses geht auf. Der #Rechtsterrorismus schreckt vor nichts zurück. Nicht beirren lassen, lieber @KarambaDiaby! Solidarität allein wird nicht reichen. Unser Staat muss Schutz und Sicherheit gewährleisten. https://t.co/wD4Uemu2d2 — Michael Roth MdB 🇪🇺 (@MiRo_SPD) January 15, 2020