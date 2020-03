Schulze für rasche Verschärfung des EU-Klimaziels für 2030

Anzeige

Brüssel. Bundesumweltministerin Svenja Schulze unterstützt eine rasche Verschärfung des EU-Klimaziels für 2030. Sie finde den Vorschlag gut, statt 40 Prozent bis dahin 50 oder 55 Prozent der Treibhausgasmenge von 1990 einzusparen, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag bei einem EU-Ministertreffen in Brüssel. Etliche weitere EU-Länder fordern dies ebenfalls.

Die Bundesregierung galt in der EU bisher als Bremser, zumal sich Deutschland beim Erreichen seines Beitrags zum jetzigen EU-Ziel schwer tut. Wirtschaftsverbände warnen vor neuen ehrgeizigen Zielen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält sich zurück.

“Wir müssen mehr machen”

Schulze positionierte sich hingegen klar. "Die Entscheidung, dass wir Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral sein wollen, also 2050, die ist gefallen", sagte die Ministerin. "So wie wir das bisher geplant haben, also minus 40 Prozent Emissionen, das wird nicht mehr reichen." Auch für Deutschland heiße dies: "Wir müssen was drauf legen, wir müssen mehr machen."

Die EU verteilt die Klimaschutzlasten intern unterschiedlich. Deutschland hat bereits unter dem geltenden 40-Prozent-Ziel zugesagt, bis 2030 ein Minus von 55 Prozent zu erreichen. Wird das EU-Ziel hochgesetzt, kommen zusätzliche Lasten auf die Bundesrepublik zu. Die Diskussion über das höhere EU-Ziel müsse sofort beginnen, sagte Schulze. Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow im November müsse die EU eine Führungsrolle übernehmen.

Zwölf EU-Staaten erhöhen Druck

In einem offenen Brief hatten zwölf EU-Staaten diese Woche ebenfalls eine rasche Festlegung des neuen Zielwerts für 2030 gefordert. Die EU-Kommission will hingegen erst die Auswirkungen genau prüfen und ihren Vorschlag im September machen. Der dänische Umweltminister Dan Jorgensen sagte, ein EU-Ziel von minus 55 Prozent sei das Mindeste, zumal sich sein Land minus 70 Prozent vorgenommen habe.

Auch die neue österreichische Klimaministerin Leonore Gewessler sagte, 50 bis 55 Prozent seien der richtige Weg. Die französische Ressortchefin Elisabeth Borne betonte, die Festlegung müsse rasch kommen. "Es ist ein wichtiges Signal an unsere Jugend, unsere Entschlossenheit zu zeigen."

Greta Thunberg: Nicht auf die lange Bank schieben

Die Ministerrunde hatte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg für ein Gespräch geladen. Diese bekräftigte die Forderung, mit radikaler Minderung der Treibhausgase sofort anzufangen und es nicht mit Fernzielen auf die lange Bank zu schieben. Vor Journalisten sagte Thunberg aber: “Es gibt kein Gefühl von Dringlichkeit.” Und sie fügte hinzu: “Ich weiß, dass die Leute nicht zuhören und ich weiß, dass die Medien nicht über das berichten, was ich zu sagen habe. Deshalb muss ich weitermachen, bis den Leuten ein Licht aufgeht.”

Bekräftigt wurde beim Rat der Umweltminister zunächst nur das langfristige Ziel, die EU bis 2050 "klimaneutral" zu machen, also bis dahin alle Treibhausgase zu vermeiden oder zu speichern. Die Minister beschlossen, dieses Ziel auch formal an die Vereinten Nationen zu melden.

RND/dpa