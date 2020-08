Schulschließungen wegen Corona: Bundeselternrat kritisiert Vorbereitung

Anzeige

Berlin. Nach der Schließung von zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wegen des Coronavirus hat der Vorsitzende des Bundeselternrats Kritik an fehlenden Vorbereitungen in den Sommerferien geübt.

“Es ist ärgerlich, dass die Kultusminister das so lässig angegangen sind und die Sommerferien nicht dafür genutzt haben, einen verlässlichen Unterricht auch in Corona-Zeiten vernünftig vorzubereiten”, sagte Stephan Wassmuth der “Welt” am Samstag.

Schon seit Wochen habe man dafür plädiert, Klassen zu teilen, um im Falle eines Ausbruchs nur wenige Schüler in Quarantäne schicken zu müssen. Die Schulen seien zu schnell und unvorsichtig geöffnet worden.