Schulgipfel: Saskia Esken will mehr Unterstützung der Länder durch den Bund

Berlin. Vor dem Treffen von Kultusministern der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chefin Saskia Esken an diesem Donnerstag hat die Sozialdemokratin Esken mehr Engagement des Bundes in der Bildungspolitik gefordert. “Bei dem Treffen mit der Bundeskanzlerin und KultusministerInnen geht es mir darum, eine verlässliche und zeitgemäße Bildung für das Heute und die Zukunft zu gestalten”, sagte Esken dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Die Bereitstellung digitaler Bildungsformate, neue Unterrichtskonzepte wie Projektarbeit oder fächerübergreifendes Lernen werden wir dabei genauso ansprechen wie die finanzielle Unterstützung durch den Bund”, fügte sie hinzu.

Auf Esken soll nach RND-Informationen auch die Initiative für das Treffen zurückgegangen sein. “Wir müssen Ungleichheiten überwinden, die durch Corona nicht nur offensichtlicher geworden sind, sondern durch die Pandemie verstärkt wurden”, sagte die SPD-Chefin. “Der Bund muss die Länder dabei finanziell unterstützen, die Bildung der Zukunft anzubieten und Ungerechtigkeiten auszugleichen”, forderte Esken.

Seibert: “Informeller Austausch”

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte das Treffen bei der Regierungspressekonferenz am Mittwoch angekündigt und von einem “informellen Austausch zu den Herausforderungen, vor denen wir in Zeiten der Pandemie stehen”, gesprochen. Seibert hatte dabei betont, dass all dies im vollen Bewusstsein der Zuständigkeit der Länder für das Schulwesen stattfinde.

SPD-Chefin Esken, die von Haus aus Bildungs- und Digitalpolitikerin ist, setzt sich schon länger für die Digitalisierung der Schulen ein. Sie warnt vor einer sozialen Spaltung, wenn Schüler aus armen Familien mit schlechteren digitalen Endgeräten ausgestattet seien als Kinder von wohlhabenden Eltern.

Esken hatte auch gefordert, statt eines Regelbetriebs in den Schulen für die Dauer der Pandemie auf moderne Bildungskonzepte wie Projektunterricht oder mehr selbstständiges Lernen zu setzen.