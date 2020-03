Schulfrei wegen Corona: Diese und weitere Maßnahmen ergreifen die einzelnen Bundesländer

Anzeige

Die Bundesländer beschließen im Zuge der Corona-Krise weitreichende Maßnahmen, um eine Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Darunter Kita- und Schulschließungen sowie die Absage zahlreicher Großveranstaltungen. Was die einzelnen Länder im Detail planen oder bereits umgesetzt haben, sehen Sie hier.

Der Text wird regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht.

Baden-Württemberg

Schulfrei in Baden-Württemberg: Am Freitag will Baden-Württemberg über landesweite Schulschließungen entscheiden.

Bayern

Schulfrei in Bayern: Wegen der Coronavirus-Krise schließt Bayern von Montag an alle Schulen.

Bis zum Beginn der Osterferien am 6. April werden alle Kindergärten, Schulen und Kitas geschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr. Damit sind in Bayern faktisch bis zum 20. April die Bildungseinrichtungen geschlossen.

Berlin

Schulfrei in Berlin: Angesichts der steigenden Zahlen von Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus werden die Berliner Schulen und Kitas von nächster Woche an geschlossen. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag mit. Den Anfang machen am Montag zunächst die Oberstufenzentren, anschließend sollen auch die übrigen Schulen folgen. Außerdem solle ein Konzept zur Verringerung des ÖPNV auf ein Mindestmaß erarbeitet werden.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte am Donnerstagabend noch mitgeteilt, Ausflüge und Schülerfahrten ins Ausland sollten ausfallen, der Unterricht aber weiter stattfinden. Doch nun verschärft der Senat die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus.

Brandenburg

Abgesagte Veranstaltungen in Brandenburg: Das Gesundheitsministerium in Brandenburg beschloss am Donnerstag, Großveranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von 1000 Menschen bis auf weiteres zu untersagen. Veranstaltungen mit mindestens 100 Teilnehmenden müssen den Kreisbehörden in Brandenburg schriftlich angezeigt werden.

Zugleich warnte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) aber vor zu weitreichenden Maßnahmen. “Ich sehe im Moment ein bisschen die Gefahr, dass wir unseren Staat in die Handlungsunfähigkeit treiben, wenn wir jetzt jegliche Veranstaltung unterbinden”, sagte Nonnemacher in Potsdam. Sie wies auch auf den hohen Anteil erwerbstätiger Frauen hin. “Wenn wir jetzt jede Schule und jeden Kindergarten schließen, dann laufen wir Gefahr, dass das genauso schwierig ist, wie wenn wir jede Krankenschwester, die einen fraglichen Kontakt zu einem Infizierten hatte, sofort für 14 Tage lang aus dem Verkehr ziehen.”

Bremen

Schulfrei in Bremen: Bremen schließt Schulen und Kitas ab Montag.

Hamburg

Corona-Maßnahmen in Hamburg: In Hamburg ist für voraussichtlich 14.30 Uhr im Rathaus eine Landespressekonferenz geplant. Dort wollen alle Fachsenatoren darüber informieren, welche Maßnahmen wegen des Coronavirus in Hamburg ergriffen werden.

Hessen

Corona-Maßnahmen in Hessen: Für Hessen sind noch keine Maßnahmen bekannt.

Mecklenburg-Vorpommern

Abgesagte Veranstaltungen in MV: Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind ab sofort in Mecklenburg-Vorpommern untersagt. Die Schulen - viele mit mehr als 1000 Schülern - bleiben hingegen geöffnet. Bis auf bislang eine: Nach der Infektion eines Schülers wurde die CJD Christophorusschule Rostock geschlossen.

Niedersachsen

Schulfrei in Niedersachsen: Niedersachsen schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen. Sie bleiben nach dpa-Informationen von Montag an dicht. Nach zwei Wochen außerplanmäßiger Schließung würden am 30. März nahtlos zwei Wochen Osterferien beginnen. Noch offen ist, ob auch die Kindertagesstätten geschlossen werden.

Die niedersächsische Landesregierung will am Vormittag über das weitere Vorgehen zur Eindämmung des Coronavirus informieren. Ministerpräsident Stephan Weil, Gesundheitsministerin Carola Reimann, Kultusminister Grant Henrik Tonne (alle SPD) und Wissenschaftsminister Björn Thümler treten gegen 10.30 Uhr in Hannover vor die Presse. Bereits am Donnerstag hatte das Politikjournal “Rundblick” über den Plan, die Schulen zu schließen, berichtet.

Nordrhein-Westfalen

Corona-Maßnahmen in NRW: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) informiert am Freitag (14.30 Uhr) über weitere Maßnahmen der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus. Das teilte die Staatskanzlei mit. Das Kabinett hatte am Freitagmorgen in einer Sondersitzung über Konsequenzen aus den Beschlüssen der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Vortag beraten. Die Kabinettssitzung lief nach dpa-Informationen dezentral in einer Schalte ab.

Mit Spannung wird erwartet, ob die Landesregierung landesweite Schul- und Kitaschließungen verfügen will.

Rheinland-Pfalz

Schulfrei in Rheinland-Pfalz?: Angesichts der zunehmenden Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie berät die Landesregierung auch über eine weitreichende Schließung von Kitas und Schulen. Dies könnte Teil einer landesweiten Gesamtstrategie sein, die nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag auf der Tagesordnung einer Sondersitzung des Ministerrats in Mainz stand.

Saarland

Kita- und schulfrei im Saarland: Auch das Saarland schließt ab kommenden Montag flächendeckend alle Schulen und Kindertageseinrichtungen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Diese Regelung gelte bis nach den regulären Osterferien, teilte die Landesregierung am Freitag in Saarbrücken mit. Das habe der Ministerrat auf Vorschlag von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) beschlossen. Eine Notversorgung der Betreuung für Familien werde sichergestellt. Weitere Details sollen am Mittag bekanntgegeben werden.

Das Saarland stehe mit seiner direkten Nähe zu den Nachbarländern Frankreich und Luxemburg vor besonderen Herausforderungen, hatte Hans bereits in der Nacht nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin erklärt. Pendler aus der vom Coronavirus besonders betroffenen französischen Nachbarregion Grand Est rief er dazu auf, bis auf weiteres zu Hause zu bleiben.

Sachsen

Corona-Maßnahmen in Sachsen: Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Maßnahmen der Landesregierung zur Bekämpfung des Coronavirus bekannt.

Sachsen-Anhalt

Schul- und kitafrei in Sachsen-Anhalt: In Halle ist diesen Freitag der erste schul- und kitafreie Tag wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will sich mit seinen Ministerinnen und Ministern zu einer Sondersitzung (14.00 Uhr) treffen, um über das weitere Vorgehen der Landesregierung zu beraten. Es gehe um Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2. Konkrete Themen, die besprochen werden sollen, nannte er zunächst nicht. Zudem sind von Freitag an die Schwimmbäder der Bäder Halle GmbH sowie das “Maya mare” inklusive des “Viva mare” geschlossen.

Der öffentliche Nahverkehr soll jedoch weiterfahren.

Schleswig-Holstein

Kita- und schulfrei in Schleswig Holstein: Ab Montag bleiben die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bis einschließlich 19. April geschlossen.

Thüringen

Corona-Maßnahmen in Thüringen: Wie in Sachsen sind auch für Thüringen noch keine geplanten Maßnahmen durch die Landesregierung bekannt.