Schulen und Einzelhandel sollen schließen: Sachsen verschärft ab Montag die Corona-Regeln

Dresden. Sachsen startet ab dem kommenden Montag in einen harten Lockdown. Schulen, Kindergärten und der Einzelhandel mit Ausnahme lebensnotwendiger Geschäfte sollen schließen. Das verkündete Ministerpräsident Michael Kretschmer am Dienstag in Dresden. Außerdem soll eine generelle Maskenpflicht im “öffentlichen Verkehrsraum” gelten. Über die Feiertage geplanten Lockerungen der bestehenden Corona-Regeln sollen nur noch über Weihnachten für die Zeit vom 23. bis zum 27. Dezember gelten.

