Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen

Berlin. Bund und Länder haben sich mit Blick auf Corona-Lockerungen auf eine einheitlichere Linie für die nächsten Monate verständigt. Demnach sollen die Schulen spätestens nach den Sommerferien in allen Ländern in den Regelbetrieb zurückkehren. Dies gelte, falls sich die Infektionslage in der Corona-Krise weiterhin gleichbleibend gut entwickle. Das beschlossen Bund und Länder bei einem Treffen am Mittwoch in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Die Bundesländer wollen zudem Großveranstaltungen grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verbieten. Dies gelte für solche Veranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sei.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte in einer Pressekonferenz nach dem Treffen erneut: Solange es keinen Impfstoff gebe, müsse man vorsichtig bleiben. Sie verwies zudem beim Kampf gegen Corona auch auf die neue Corona-Warn-App, die seit Dienstag zum Download bereitsteht. Die Länder haben die Corona-Warn-App als einen “Meilenstein” bezeichnet", sagte sie. Es sei eine Maßnahme, die Wirkung entfalten könne im Kampf gegen Corona.

Die Grundphilosophie zur Bekämpfung hätten alle mitgetragen, ergänzte zudem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). “Was Bund und Länder in den vergangenen Monaten getan haben, hat Tausende Leben gerettet”, sagte der CSU-Chef. Bei aller Kritik dürfe das nicht vergessen werden.

Man sei nun in der Lage, Erleichterungen zu erlassen. “Es gibt aber keinen Anlass, nun leichtfertig zu werden.” “Umsicht und Köpfchen” seien weiter nötig.

Abstandsregeln, Hygieneregeln und Maskenpflicht müssten ebenso weiter bestehen bleiben. Diese Grundregeln müssten für die nächsten Monate bleiben. Söder verwies auf die Notwendigkeit etwa in Pflegeheimen, wo das Risiko eines Ausbruchs besonders groß sei.

Das Gesundheitssystem müsse zudem weiter ausgebaut werden. Das sei wie bei einer Feuerwehr. Die schaffe man nicht ab, nur weil es nicht mehr so stark brenne. Corona sei wie “ein Funke, der wieder Brände auslösen” könne.

Bei Großveranstaltungen gebe es derweil keine Möglichkeit zur Kontaktnachverfolgung. “Das ist bei privaten Familienfeiern anders", deshalb habe man sich auf eine Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen geeinigt.

Bund und Länder trafen sich erstmals seit dem 12. März wieder persönlich im Kanzleramt.