Corona: GEW fordert Beibehaltung des Präsenzunterrichts

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat mit Blick auf die Kultusministerkonferenz am Mittwoch gefordert, die Schulen offen zu halten. „Der Präsenzunterricht sollte flächendeckend fortgesetzt werden“, sagte die Vorsitzende Maike Finnern dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es kann nicht sein, dass Kinder und Jugendliche wieder wochenlang von zu Hause aus unterrichtet werden.“

In Einzelfällen und je nach Infektionslage, auch regional, ließe sich Distanzunterricht nicht ausschließen, flächendeckend solle darauf aber verzichtet werden. Finnern fügte hinzu: „Damit der Präsenzunterricht sicher stattfinden kann, sind regelmäßige PCR-Tests in Schulen nötig. Alle sollten zu Beginn am besten täglich getestet werden, auch genesene und geimpfte Schüler.“ Außerdem sei es wichtig, dass die Maskenpflicht im Klassenraum bestehen bleibe.

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Finnern fordert Anpassung der Quarantäne-Regeln

Finnern plädiert zudem für eine Anpassung der Quarantäne-Regeln für das Lehrpersonal. „Vor den Ferien befanden sich an einigen Schulen eine hohe Anzahl der Beschäftigten in Quarantäne, weswegen teilweise Distanzunterricht stattfinden musste“, sagte sie weiter.

„Daher begrüße ich es, wenn geimpfte und genesene Beschäftigte ohne Symptome die Quarantäne durch einen PCR-Test verkürzen können.“ Von Bund und Länder verlangt die GEW-Vorsitzende auch das restliche Schuljahr in den Blick zu nehmen und „bundesweit einheitliche Regeln“ verabschieden.