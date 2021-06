Die fünf wichtigsten Punkte: So wird das nächste Schuljahr möglichst sicher

Anzeige

1. Vorsicht in den Ferien

Berlin. Bildungspolitiker, Eltern, Lehrer und Schüler hatten eine Zeit lang hoffen können, nach den Sommerferien beginne eine relativ sichere Zeit. Dafür sprachen sowohl Impffortschritte als auch sinkende Inzidenzen. Doch jetzt sorgt die hochansteckende Deltavariante des Coronavirus für neue Gefahr. Für die Politik bedeutet dies: Auch wenn es wenig populär ist, müssen die Regeln für Reisende immer wieder daraufhin geprüft werden, ob sie streng genug sind. Der Einzelne kann einen großen Beitrag leisten, indem er sich bereits von sich aus möglichst vorsichtig verhält und Risiken im Urlaub vermeidet.

2. Sicherheitsvorkehrungen in den Schulen

Dass die Kultusminister sich das Ziel gesetzt haben, im gesamten Jahr möglichst durchgehend Präsenzunterricht anzubieten, ist mehr als nachvollziehbar. Zu groß sind die Lücken derjenigen, die zu Hause nicht so gut gefördert werden konnten, als dass Wechsel- oder Distanzunterricht in irgendeiner Form erstrebenswert wären. Unabhängig von Lernrückständen war die lange Zeit weitgehend ohne Freunde und Mitschüler für viele Kinder und Jugendliche psychisch belastend. Wenn Präsenzunterricht Priorität hat, muss in Zeiten der Deltavariante gelten: Bei den Sicherheitsvorkehrungen sollte in den Schulen lieber zu viel als zu wenig getan werden. Dass bei den Luftfiltergeräten längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, ist ärgerlich. Das bedeutet umso mehr: Masken und Tests sollten auch bei niedrigen Inzidenzen erst mal Teil des Schulalltags bleiben – bis die Experten übereinstimmend sagen, dass sie nicht mehr nötig sind.

3. Impfkampagne voranbringen

Die Impfkampagne bei den Lehrern ist recht weit. „Die Impfquote der Lehrkräfte ist mittlerweile sehr hoch und pendelt sich jetzt schon in vielen Ländern bei über 90 Prozent ein“, sagt der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann. Klar ist: Es müssen jetzt dringend die ab 12-Jährigen geimpft werden, die Risikogruppen angehören. Eine generelle Impfempfehlung für diese Altersgruppe hat die Ständige Impfkommission aber nicht abgegeben. Angesichts der Entwicklung mit der Deltavariante ist es sinnvoll, noch einmal zu prüfen, ob eine generelle Impfempfehlung für alle 12- bis 17-Jährigen nicht doch besser wäre.

4. Alle Optionen vorbereiten

Die Kultusminister haben sich bereits im vergangenen Schuljahr in der Rolle gesehen, im politischen Raum als Anwälte für den Präsenzunterricht zu agieren. Das ist angesichts der großen Belastungen, die Homeschooling für Kinder und Familien bedeuten, auch richtig. Gleichzeitig entlastet der Wunsch, Plan A durchzuführen, natürlich nicht davon, Plan B und C vorzubereiten. Wechselunterricht kann als Option derzeit leider nicht ausgeschlossen werden. Die Voraussetzungen für digitales Unterrichten sind mittlerweile zumindest technisch etwas besser. Auch konnten Lehrer Erfahrungen sammeln. Aber es gibt noch einen erheblichen Mangel an Fortbildungen auf dem Gebiet.

5. Offene und ehrliche Kommunikation

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat gesagt, es gebe keine Garantie für offene Schulen. Dies so offen zu kommunizieren, ist richtig. Falls es im kommenden Schuljahr erneut zu erheblichen Problemen kommt, wird die Herausforderung eine doppelte sein: Einerseits muss schnell reagiert werden. Andererseits müssen Schulen, Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter frühzeitig einbezogen werden. Der Eindruck, die Betroffenen erführen immer nur als Letzte und zu spät davon, was bei ihnen an der Schule passiert, ist verheerend. In Sachen Kommunikation gibt es noch sehr großen Verbesserungsspielraum.